Przetargi na kolejne 40 km Via Carpatii

Inwestycja będzie realizowana w systemie Projektuj i buduj, co oznacza, że zadaniem wykonawcy będzie m.in. zaprojektowanie trasy, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wybudowanie drogi oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

W ramach zadania wybudowane zostaną dwa odcinki dwujezdniowej drogi ekspresowej, z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach.

Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski

Odcinek Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski liczyć będzie ok. 22 km. Na początkowym fragmencie, o długości ok. 3 km, trasa przebiegać będzie w śladzie obecnej drogi krajowej nr 19. Następnie poprowadzona zostanie nowym korytarzem i od zachodniej strony ominie Kąkolewnicę. Planowane są dwa węzły drogowe (Kąkolewnica – w okolicach miejscowości Grabowiec oraz Radzyń Podlaski Północ), mosty oraz wiadukty, przejścia dla dużych i małych zwierząt oraz drogi dojazdowe i lokalne.

Radzyń Podlaski – Kock

Z kolei odcinek między Radzyniem Podlaskim a Kockiem liczyć będzie ok. 18 km. Trasa powstanie w istniejącym korytarzu drogi krajowej nr 19. W ramach zadania wybudowane zostanie m.in. dwujezdniowe obejście Radzynia Podlaskiego, a także dwa węzły: Radzyń Podlaski Południe, który został zaplanowany na skrzyżowaniu z DK63, oraz Borki. Planowane są też dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP Sitno oraz MOP Paszki), mosty oraz wiadukty, przejścia dla dużych i małych zwierząt oraz drogi dojazdowe i lokalne.

S19 coraz bardziej zaawansowana

To kolejny i zarazem ostatni z zaplanowanych przetargów dla S19 od granicy woj. mazowieckiego i lubelskiego do Lublina. Ostatnio GDDKiA ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy ok. 14-kilometrowego odcinka między gr. woj. lubelskiego oraz mazowieckiego a Międzyrzecem Podlaskim (wraz z dobudową drugiej jezdni obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego).



Z kolei na początku sierpnia ogłoszone zostały dwa przetargi na zaprojektowanie i budowę drogi S19 między Kockiem a Lubartowem. To łącznie blisko 24 km drogi ekspresowej. Jej przedłużeniem będzie kolejny 23-kilometrowy odcinek Lubartów – Lublin, na realizację którego podpisaliśmy umowę 26 lutego br.



Mocno zaawansowana jest też realizacja S19 na południe od Lublina, do granicy woj. lubelskiego i podkarpackiego, i dalej do Sokołowa Małopolskiego. Kierowcy korzystają już z odcinka od węzła Janów Lubelski Południe do węzła Lasy Janowskie.