Światowa premiera Solaris Urbino 9 LE electric

Solaris zaprezentowała premierowy pojazd – 9-metrowy, niskowejściowy autobus bateryjny Urbino 9 LE electric. To kolejny autobus elektryczny Solarisa dedykowany zarówno do przewozów miejskich, jak i międzymiastowych, który stanowi doskonały element łączący sieć dróg miejskich i podmiejskich na obszarze aglomeracji.

30 września 2021 roku o godzinie 12:00 odbyła się premiera nowego autobusu elektrycznego marki Solaris – Urbino 9 LE electric. Producent ponownie zdecydował się na premierę online w interaktywnej formule.

Solaris Urbino 9 LE electric został zunifikowany z pozostałymi pojazdami IV generacji. Ten niskowejściowy autobus elektryczny jest kolejną już, po Urbino 15 LE electric, propozycją w ofercie elektrycznej Solaris, która spełnia wymagania zarówno pierwszej i drugiej klasy pojazdów. Kompaktowe wymiary autobusu sprawiają, że doskonale poradzi sobie w ciasnej przestrzeni miejskiej, a także przy stromych podjazdach czy na ostrych górskich zakrętach. Pojazd skonstruowano w ten sposób, że jego wnętrze można dopasować do wymogów homologacyjnych w klasie I lub II.

Urbino 9 LE electric wyposażony jest elektryczny silnik centralny o maksymalnej mocy chwilowej 220 kW. Silnik chłodzony jest cieczą, a napęd przenoszony jest na drugą oś pojazdu. W premierowym modelu układ napędowy zasila energia pochodząca z baterii Solaris High Energy, czyli baterii o wyższej gęstości energii, które charakteryzują się większą pojemnością i ładowane są najczęściej nocą. Maksymalna łączna pojemność baterii High Energy dla Urbino 9 LE electric wynosi ponad 350 kWh. Klienci najnowszego modelu będą mogli zdecydować się również na akumulatory Solaris High Power – przeznaczone do szybkiego ładowania dużą mocą.

Energia w bateriach może być uzupełniana poprzez standardowe złącze plug-in. Dodatkowo w opcji jest możliwość zamontowania na dachu jednego z trzech typów pantografów. Oprócz tradycyjnego pantografu, klienci będą mogli zdecydować się na nowe rozwiązania szybkiego ładowania. Z oferty producenta można wybrać tzw. pantograf odwrócony – niedostępny do tej pory w wersji 8,9. Kolejną opcją jest zupełnie nowy typ pantografu, sięgający nieco wyżej niż konkurencyjne rozwiązania. Pozwala to na ładowanie pojazdów o różnej wysokości. Podobnie jak w przypadku pozostałych produkowanych przez Solaris autobusów elektrycznych, wszystkie możliwe rozwiązania mogą zostać przygotowane zgodnie z preferencjami klientów, kompatybilnie z istniejącą lub planowaną infrastrukturą ładowania przewoźnika.

W premierowym modelu zadbano o wygodę podróżujących. Zwiększona odległość pomiędzy fotelami gwarantuje wysoki komfort podróżowania, spełniający również wymogi Bus Nordic. Ponadto, dzięki unowocześnionej konstrukcji, w tylnej części autobusu uzyskano więcej przestrzeni nad głowami pasażerów, co wpływa pozytywnie na jakość podróży. W autobusie istnieje możliwość montażu dowolnego rodzaju klimatyzacji spośród wszystkich systemów dostępnych w ofercie producenta, w tym systemu klimatyzacji z funkcją grzania pompą ciepła. W tym ostatnim rozwiązaniu, aby osiągnąć odpowiednią temperaturę w pojeździe, wykorzystuje się powietrze pochodzące z zewnątrz. Pomaga to uzyskać wydajną efektywność energetyczną pojazdu i przekłada się bezpośrednio na większy zasięg.

Mimo swoich niewielkich gabarytów, autobus oferuje znaczną liczbę miejsc siedzących, z których większość jest zwrócona w kierunku jazdy. W obydwu klasach maksymalna liczba siedzeń wynosi 27. Pasażerowie będą mogli dostać się na pokład przez drzwi w układzie 1-2. W autobusie znajdują się także miejsca o podwyższonej dostępności – dla osób z niepełnosprawnościami czy podróżnych z wózkami dziecięcymi. Ponadto dostępne są także miejsca siedzące wyposażone w ISO-FIX, czyli system, który umożliwia bezpieczne mocowanie fotelików dziecięcych. W zależności od wyposażenia pojazdu, w pierwszej klasie maksymalnie na pokład wejdą 73 osoby, w klasie drugiej – 60 osób.

Innowacyjne systemy, w które wyposażony jest nowy model elektryczny marki Solaris dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo zarówno pasażerów, jak i kierowcy. Interaktywny panel z ekranami dotykowymi łączy w sobie wiele zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa i zapewnia dostęp do asystenckich automatycznych systemów wsparcia pracy kierowcy (ADAS). W bogatej ofercie rozwiązań znaleźć można między innymi system MirrorEye – zestaw kamer, zastępujących tradycyjne lusterka, wyświetlający kierowcy obraz wokół autobusu. Z kolei dzięki Mobileye Shield+, systemowi, który za pomocą dźwiękowych i wizualnych powiadomień informuje kierowcę o obecności pieszych oraz pojazdów w pobliżu autobusu, znika problem tzw. „martwych pól”. Urbino 9 LE electric jest również w pełni przystosowany do integracji z autorskim systemem zdalnego zarządzania flotą eSConnect, który zapewnia pełną telemetrię, analizę danych i serwisowanie nie tylko usterek, które już wystąpiły, ale także przewidywanie niektórych zdarzeń, jakie mogą wystąpić w niedalekiej przyszłości.

Pierwsze egzemplarze Urbino 9 LE electric zdążyły wzbudzić niemałe zainteresowanie, a Solaris podpisał już kontrakty łącznie na 17 sztuk najnowszego, 9-metrowego autobusu. W przyszłym roku, dzięki umowie z przewoźnikiem Società Autobus Servizi d’Area S.p.A osiem autobusów trafi do włoskiego Bolzano. Pozostałe z zamówionych Urbino 9 LE electric pojawią się na ulicach polskich miast. Sześć pojazdów zostało zakupione przez miasto Żyrardów, dwa przez Cieszyn, a jeden przez klienta z Zawiercia. Złożone zamówienia potwierdzają, że najnowszy autobus z elektrycznej oferty Solarisa stanowi trafioną propozycję zarówno dla obszarów dużych miast, jak i mniejszych miejscowości. Urbino 9 LE electric to nowy model, który warto brać pod uwagę przy przemianie floty autobusów na bardziej przyjazną środowisku.

Solaris posiada wieloletnie doświadczenie w produkcji pojazdów bezemisyjnych. Producent dostarczył do swoich klientów już blisko 3000 pojazdów tego typu. 10 lat temu odbyła się premiera najmniejszego pojazdu elektrycznego dostępnego w ofercie firmy Solaris – Urbino 8,9 LE electric. Dzisiaj oficjalnie do oferty producenta dołącza autobus w klasie Midi stworzony wyłącznie z myślą o napędach bezemisyjnych – jeszcze bardziej wszechstronny i elastyczny. Premierowe Urbino 9 LE electric to model zbudowany w oparciu o rozwiązania stosowane w pojazdach nowej generacji, który idealnie wpisuje się w potrzeby rynku europejskiego.

(MM)

Fot. Solaris