Nocna akcja dolnośląskiej ITD

Skontrolowano 41 kierowców. Nie stwierdzono przypadków kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu. Ujawniono natomiast przypadki ukrywania rzeczywistego czasu pracy kierowców.

Kierowca 40-tonowej ciężarówki, który przewoził artykuły spożywcze z Żabiej Woli do Lubina. prowadził pojazd rejestrując swoje aktywności na cudzej karcie kierowcy. Kierowca chciał ukryć przekroczenie jazdy ciągłej bez wymaganej przerwy i skorzystał z karty kolegi.

Z cudzej karty korzystał też kolejny zatrzymany do kontroli kierowca, który zespołem pojazdów kierujący jechał z okolic Wrocławia po ładunek, który miał być dostarczony do Niemiec. Po sporządzeniu wydruku z karty kierowcy i analizie danych kierowcy okazało się, że od rozpoczęcia przewozu, rejestrował on swoje aktywności pracy na cudzej karcie.

W przypadku kolejnej zatrzymanej ciężarówki, na podstawie analizy wczytanych danych z karty kierowcy, inspektorzy stwierdzili brak 42 wpisów dotyczących symbolu państwa kraju rozpoczęcia pracy kierowcy oraz jego aktywności.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami wszczęto postępowania administracyjne wobec przedsiębiorców. Kierowców ukarano mandatami karnymi oraz zatrzymano dwie karty kierowców.