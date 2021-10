W ciężarówce przewożącej kruszywo, lał się olej na drogę

Po zatrzymaniu do kontroli w Opolu, pod zestawem przewożącym kruszywo zrobiła się plama oleju. Olej wyciekał ze skrzyni biegów ciężarówki.

Na obwodnicy północnej Opola, patrol ITD zatrzymał do kontroli zespół pojazdów należący do polskiej firmy. Ciężarówka przewoziła kruszywo. Chwilę po zatrzymaniu pod ciągnikiem siodłowym pojawiła się spora plama oleju. Wyciekał on ze skrzyni biegów.

Inspektorzy zwrócili także uwagę, że na burcie naczepy samowyładowczej znajduje się inny numer rejestracyjny niż na tablicy. Za wykryte nieprawidłowości zatrzymali dowód rejestracyjny ciągnika siodłowego i naczepy.

Za dopuszczenie do ruchu ciężarówki z wyciekiem oleju zagrażającym bezpieczeństwu ruchu drogowego i środowisku naturalnemu, odpowiedzialność grozi przewoźnikowi oraz osobie zarządzającej transportem w firmie. Wobec nich wszczęto postępowania zagrożone karami pieniężnymi.

