DAF XF zdobywcą tytułu „Fleet Truck of the Year”

DAF XF to pierwszy pojazd ciężarowy, który trzy razy z rzędu został nagrodzony tytułem „Fleet Truck of the Year”, po raz kolejny zdobywając to wyróżnienie na prestiżowej imprezie Motor Transport Awards w Wielkiej Brytanii.

Seria XF nie tylko zdobyła tytuł trzeci raz z rzędu – to również jego czwarta wygrana w ciągu sześciu lat, co stanowi kolejny sukces DAF Trucks, wiodącego producenta pojazdów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 6 ton na rynku brytyjskim. Od czasu pierwszej edycji nagród w 1986 roku marki DAF i Leyland zwyciężyły w tej kategorii już po raz dwudziesty.

W skład szacownego jury przyznającego nagrody Motor Transport wchodzą uznani w branży przedstawiciele renomowanych firm transportowych, którzy doskonale wiedzą, czym musi charakteryzować się bezpieczna, efektywna i wydajna flota pojazdów ciężarowych. Jurorzy stwierdzili, że firma DAF Trucks wdrożyła serię istotnych innowacji, które pozwoliły utrzymać doskonałe wyniki sprzedaży jej flagowego modelu, a także podkreślili, że XF jest pojazdem wypróbowanym i sprawdzonym w praktyce.

DAF XF to model preferowany przez wielu wiodących brytyjskich operatorów flot ze względu na niezawodność, bardzo niskie zużycie paliwa i atrakcyjność dla kierowców, a do tego wzorową jakość wsparcia klienta i uważaną za najlepszą w branży sieć dealerów DAF. Jako że kluczowym elementem sukcesu modelu DAF XF jest ciągły rozwój, niedawno wprowadzone na rynek, całkowicie nowe pojazdy ciężarowe DAF XF, XG i XG+, których produkcja seryjna rozpocznie się tej jesieni, będą wpisywały się w tradycję dążenia do innowacji i ulepszeń.

– Dla kierowców pojazdów ciężarowych firma DAF jest synonimem niezawodności, oszczędności i komfortu – mówi dyrektor zarządzający brytyjskiego oddziału DAF Trucks, Laurence Drake. – Ostatni sukces stanowi tego kolejny dowód. Wygrywając z trudną konkurencją, potwierdzamy wysoką jakość i doskonałe osiągi naszego pojazdu. Gdy weźmiemy pod uwagę również wyjątkową jakość obsługi dealerskiej i posprzedażnej, widzimy, że model XF jest bezsprzecznie atrakcyjną ofertą biznesową. Wprowadzając nową generację pojazdów DAF, podtrzymujemy tę tendencję.

(MM)

Fot. DAF