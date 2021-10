Ciężarówki z Ukrainy bez zezwoleń na międzynarodowy przewóz

Inspektorzy z kłodzkiego oddziału dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego w Jeleniowie koło Kudowy Zdroju zauważyli nieprzepisowo zaparkowaną ciężarówkę. Kierowca z Ukrainy nie zastosował się do znaku zakazu wjazdu dla samochodów ciężarowych oraz znaku zakaz zatrzymywania i postoju. Inspektorzy sprawdzili pojazd i dokumenty przewozowe. Podczas kontroli zezwolenia na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy, okazało się, że nie blankiet nie jest wypełniony. Szofer tłumaczył, że zapomniał o obowiązku dokonania formalności, ponieważ czesko-polską granicę przekraczał w godzinach wieczornych.

W rozmowie telefonicznej z inspektorami przewoźnik przyznał, że kierowca nie wypełnił zezwolenia, bo na Ukrainie są problemy z uzyskaniem nowych zezwoleń i każdy blankiet jest na wagę złota. Przewoźnik wpłacił kaucję na poczet kary administracyjnej. Pojazd skierowano na parking strzeżony do czasu przedstawienia ważnego zezwolenia.

Inny ukraiński kierowca skontrolowany przez inspektorów lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego, próbował wypisać zezwolenie na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy dopiero podczas kontroli. Jest to niezgodne z przepisami – dokument został unieważniony. Powinien zostać wypełniony przed pierwszym wjazdem do Polski. Kontrolę przeprowadzono na ekspresowej „trójce” koło Gorzowa Wielkopolskiego. Kierowca przewoził ładunek z Polski na Ukrainę. Pojazd również został skierowany na parking strzeżony, gdzie pozostanie do czasu okazania wymaganego zezwolenia oraz wpłacenia kaucji na poczet przewidywanej kary.