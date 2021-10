Siedem ofert na ostatni odcinek S61

Przypomnijmy, że to drugi przetarg na obwodnicę Łomży. Ma on wyłonić wykonawcę, który zrealizuje inwestycję po odstąpieniu GDDKiA od umowy z włoską firmą TOTO. Poprzedni wykonawca wykonał większość prac projektowych i 12 listopada 2020 r. uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Potem jednak nie poczynił żadnych postępów w zakresie przygotowania frontu robót i mimo dwóch kolejnych wezwań do rozpoczęcia konkretnie wskazanych prac – robót nie rozpoczął. W maju br. odstąpiono od umowy z nierzetelnym wykonawcą, 23 lipca br. ogłoszono nowy przetarg.