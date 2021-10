Nowy Mercedes-Benz Citan już w sprzedaży w Polsce

Kompaktowy, ale przestronny, praktyczny, ale stylowy, funkcjonalny, ale dynamiczny – nowy Mercedes-Benz Citan dopełnia rodzinę modeli pojazdów dostawczych Mercedes-Benz Vans w segmencie małych vanów. Od dziś można go zamówić również w Polsce. Pojazdy demonstracyjne będą dostępne w salonach dealerów w czwartym kwartale tego roku.

Nowy Citan został zaprojektowany przez profesjonalistów z myślą o profesjonalistach. Stąd szerokie możliwości zastosowania małego vana, który oferuje imponujących rozmiarów wnętrze oraz wiele funkcjonalnych elementów ułatwiających użytkowanie. Przestrzeń ładunkowa Citana w wersji furgon wynosi do 2,9 m³. W środku mieszczą się więc dwie europalety w poprzek, jedna za drugą. W dodatku oprócz wersji ze stałą ścianą działową, między częścią ładunkową a kabiną kierowcy można zainstalować składaną kratkę, co dodatkowo zwiększa ilość miejsca do przewiezienia np. długich przedmiotów.

Nowy Citan może być wyposażony w maksymalnie dwoje drzwi przesuwnych, które oferują otwory o 615 milimetrach szerokości i wysokości 1059 milimetrów (obie liczby odnoszą się do prześwitu). Tylne drzwi Citana są dostępne w kilku opcjach – jako dwuskrzydłowe z możliwością otwarcia do 180 st. oraz jako tylna klapa – w obu przypadkach z szybą i wycieraczką lub bez.

Najmłodszy brat Sprintera i Vito, choć najmniejszy, jest także dynamiczny i silny. W wersji z silnikiem o mocy 85 kW Nowy Citan posiada funkcję overpower i overtorque, która na krótko może zapewnić do 89 kW mocy i 295 Nm momentu obrotowego. To sprawia, że manewry wyprzedzania są jeszcze łatwiejsze i bardziej dynamiczne. Pojazd oferuje uciąg 1,5 tony, a przyczepę można sprząc za pomocą stałego zaczepu lub nisko położonej głowicy kulowej – w tej drugiej wersji łatwiejsze staje się otwieranie tylnych drzwi.

Jak przystało na członka rodziny Mercedes-Benz Vans, Nowy Citan zapewnia także wysoki poziom bezpieczeństwa i komfortu. Celem projektantów było maksymalne zbliżenie się pod tym względem do wyposażenia oferowanego w samochodach osobowych marki z gwiazdą. Na pokładzie furgonu fabrycznie zainstalowano więc sześć poduszek powietrznych (przednie poduszki dla kierowcy i pasażera, poduszki nadokienne i poduszki boczne na klatkę piersiową), natomiast Citan Tourer standardowo posiada ich aż siedem – dzięki dodatkowej centralnej poduszce między fotelami kierowcy i pasażera z przodu. Wśród systemów asystujących warto wspomnieć o Asystencie hamowania (standard w Citanie Tourer; opcjonalny w Citanie furgon), który może drastycznie skrócić drogę hamowania w sytuacji awaryjnej. Przy prędkości 120 km/h szybsza reakcja pozwala skrócić dystans o sześć metrów. Dodatkowo oprócz wymaganych prawem systemów ABS i ESP, nowa generacja Citana jest standardowo wyposażona w Asystenta ruszania pod górę, Asystenta bocznego wiatru, system ostrzegający o zmęczeniu ATTENTION ASSIST i system połączenia alarmowego Mercedes-Benz. Opcjonalnie do obydwu wariantów można zamówić reflektory LED High Performance. Zapewniają one większe bezpieczeństwo w nocy dzięki szerszemu rozsyłowi światła i jego barwie zbliżonej do światła dziennego, jednocześnie zużywając mniej energii.

Projektanci Nowego Citana położyli także duży nacisk na osiągnięcie poziomu komfortu typowego dla marki, w tym wzorcowego poziomu hałasu i wygodnego fotela, nie wspominając o szeregu praktycznych elementów wyposażenia. Wpływa to korzystnie na poziom zmęczenia kierowcy – a tym samym podnosi bezpieczeństwo.

Kolejny element „rodzinnego podobieństwa” Citana do pozostałych modeli Mercedes-Benz Vans to dostępny opcjonalnie nowoczesny system multimedialny MBUX (Mercedes-Benz User Experience). W jego ramach dostępny jest m.in. inteligentny asystent głosowy „Hej Mercedes”, który może być używany do wygodnej obsługi funkcji informacyjno-rozrywkowych. Na przykład w połączeniu z Mercedes me connect systemem nawigacji można z jego pomocą sterować za pomocą zwrotów potocznych.

Najmniejszy z pojazdów dostawczych Mercedes-Benz Vans oprócz swoich praktycznych walorów, przyciąga też wzrok wysmakowanym, typowym dla marki designem, opartym na prostocie i czystych, zmysłowych liniach mocnej sylwetki nadwozia. Wewnątrz horyzontalna deska rozdzielcza i stylistyka elementów takich jak wloty powietrza oraz ozdobne detale również nie pozostawia wątpliwości co do przynależności do rodziny Mercedes-Benz. Wieńcząca przedni grill trójramienna gwiazda jest po prostu kropką nad i.