Don Trucking zakupił 20 niskoemisyjnych ciągników IVECO S-WAY LNG

W ramach wymiany floty z ciągników napędzanych olejem napędowym na przyjazny dla środowiska tabor zasilany skroplonym gazem ziemnym (LNG), bydgoska firma Don Trucking odebrała 20 ciągników IVECO S-WAY LNG z 40 sztuk zamówionych na rok 2021. Uroczystość przekazania pojazdów odbyła się w siedzibie dealera IVECO GIBAS SERVICE CENTER w Pile.

IVECO Poland uroczyście przekazało firmie Don Trucking 20 ciągników siodłowych IVECO S-WAY LNG z silnikami o mocy 460 KM wyposażonych w najnowocześniejszy układ napędowy wykorzystujący jako paliwo skroplony gaz ziemny (Liquid Natural Gas – LNG). Do końca tego roku flotę Don Trucking wzmocni kolejne 20 takich samych ciągników IVECO S-WAY LNG. Przypomnijmy, że pod koniec 2018 roku Don Trucking, jako pierwszy klient w Polsce, odebrał 20 ciągników IVECO Stralis NP, rozpoczynając tym samym proces całkowitej wymiany floty z ciężarówek z silnikami na olej napędowy na pojazdy, które mogą być zasilane zarówno LNG jak i Bio-LNG. Oznacza to, że już wkrótce firma ta będzie dysponować 60 niskoemisyjnymi ciągnikami marki IVECO.

Proekologiczne działania firmy Don Trucking związane z wymianą floty na pojazdy przyjazne dla środowiska, są elementem szerszej strategii mającej na celu ochronę lasów w całej Europie realizowanej przez Don Trucking we współpracy z firmą Ecobal, zapewniającą swoim klientom profesjonalną opiekę i wiedzę w zakresie kompensacji emisji dwutlenku węgla.

– Odebrana dziś partia 20 ciągników IVECO zasilanych LNG stanowi kolejny krok na drodze do realizacji transformacji energetycznej naszej firmy. Naszym celem jest stać się pierwszą w Europie firmą transportową neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla, dlatego też konsekwentnie przechodzimy z ciągników wyposażonych w tradycyjne silniki diesla na ekologiczne pojazdy które mogą być zasilane LNG oraz Bio-LNG. Chcemy być nie tylko pionierem w tym zakresie, ale także kreować kierunek rozwoju dla innych firm działających w branży logistycznej. Przejście na paliwo gazowe jest korzystne nie tylko dla środowiska, ale także pozwala na znaczące obniżenie kosztów prowadzenia działalności naszej firmy. Nasz proces całkowitego przejścia na pojazdy przyjazne środowisku chcemy zakończyć już w 2025 roku – powiedział Don de Jong, założyciel Don Trucking.



– Strategia ekologiczna Don Trucking jest zgodna z wartościami IVECO w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, tym bardziej jesteśmy dumni, że firma wybrała nasze rozwiązanie oparte na technologii LNG do realizacji ambitnych celów prośrodowiskowych oraz biznesowych. Wspólnie dbamy o świat dla przyszłych pokoleń – powiedział Daniel Wolszczak, Dyrektor Generalny IVECO Poland

IVECO S-WAY LNG to ciągniki siodłowe i podwozia ciężarowe skonstruowane jako pojazdy zasilane wyłącznie gazem ziemnym, zaprojektowane do eksploatacji szosowej głównie w ruchu długodystansowym. Dysponując mocą 460 KM i zasięgiem do 1600 km (LNG), oferuje najlepsze w swojej klasie osiągi w transporcie dalekobieżnym, najniższe zużycie paliwa w historii modelu oraz najdłuższe okresy międzyprzeglądowe. Pojazd ten jest w stanie osiągnąć do 15% niższe zużycie paliwa przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji cząstek stałych (PM), tlenków węgla (NOx) i dwutlenku węgla (CO 2 ) nawet o 95% przy zasilaniu biometanem w porównaniu z pojazdami wyposażonymi w napęd wysokoprężny zgodny z aktualną normą emisji Euro VI/C. Bezobsługowy układ oczyszczania spalin nie wymaga stosowania AdBlue ani filtra cząstek stałych (DPF). Ponadto silnik napędzany gazem ziemnym charakteryzuje się cichą pracą (nawet do – 71dB – w przypadku pojazdów zgodnych z certyfikatem Piek Quiet Truck).

Pojazdy zakupione przez firmę Don Trucking objęte są 5-letnim kontraktem serwisowym 3XL Life.

(MM)

Fot. IVECO