24 elektryczne Solarisy zasilą bezemisyjną flotę Barcelony

Przewoźnik z Barcelony po raz kolejny stawia na elektryczne Solarisy. 24 pojazdy Urbino 12 electric trafią do stolicy Katalonii do końca 2022 roku. Wartość kontraktu wygranego na drodze przetargu, wynosi ponad 12 mln euro.

Solaris Urbino electric to niezwykle ciche autobusy, całkowicie bezemisyjne w miejscu użytkowania, które gwarantują niskie koszty eksploatacji. Ich operacyjność w odpowiedniej konfiguracji baterii i infrastruktury może wynosić nawet 24 godziny na dobę. W połączeniu z niską emisją hałasu i drgań są szczególnie pożądane w centrach dużych miast. Mieszkańcy Barcelony mogli się o tym przekonać za sprawą 19 sztuk przegubowych Urbino 18 electric, które do tej pory zasiliły flotę transportu miejskiego. Teraz do tej rodziny dołączą 24 modele standardowej długości – Urbino 12 electric.

Pojazdy, które trafią do stolicy Katalonii, będą zasilane bateriami Solaris High Energy o łącznej pojemności ponad 400 kWh. Ich ładowanie będzie się odbywało zarówno poprzez pantografy, jak i złącza typu plug in. Za napęd autobusów odpowiedzialny będzie elektryczny silnik centralny.

Wyposażenie dodatkowe autobusów stanowić będą automatyczne systemy wspierające pracę kierowcy, tj.: Mobileye Shield+ i MirrorEye. Pierwsza z funkcjonalności pozwala na eliminowanie zagrożeń związanych z tzw. martwym polem pojazdu. Dzięki kamerom umieszczonym po bokach autobusu, kierowca otrzymuje ostrzeżenia o pieszych lub rowerzystach znajdujących się w pobliżu. Mirror Eye to z kolei system kamer zastępujących lusterka wsteczne oraz boczne. Poza optymalną widocznością – zapewnioną bez względu na warunki atmosferyczne, a także w nocy – ich zaletą jest także zmniejszenie całkowitej szerokości autobusu, co jest szczególnie ważne w przypadku węższych ulic i dużym natężeniu ruchu samochodowego. Na pokładzie pojazdów będzie się znajdowało także urządzenie liczące pasażerów, które pozwoli przewoźnikowi zbierać dane o przepływie pasażerów w autobusach.

– Bardzo się cieszymy na kolejny rozdział współpracy z TMB Barcelona. Jest to dla nas dowód zaufania oraz świadectwo najwyższej jakości naszych produktów. Stolica Katalonii to kolejne europejskie miasto, które aktywnie realizuje ideę równoważonego rozwoju i jesteśmy dumni, że pojazdy Solarisa mogą być częścią tego procesu – podkreśla Petros Spinaris, Członek Zarządu Solaris Bus & Coach odpowiedzialny za Sprzedaż, Marketing i Customer Service.

Autobusy Solarisa po raz pierwszy pojawiły się we flocie TMB w Barcelonie w 2015 roku. Wszystkie zamówione przez przewoźnika modele to pojazdy z napędami hybrydowymi i elektrycznymi. Ostatnim zrealizowanym zamówieniem dla klienta była dostawa 14 Urbino 18 electric w 2020 i 2021 roku.

Solaris jest europejskim liderem w sprzedaży i produkcji autobusów nisko- i zeroemisyjnych. Na ulicach europejskich państw pojawiło się do tej pory blisko 3000 pojazdów bezemisyjnych marki Solaris, w tym ponad 1000 autobusów bateryjnych.

(MM)

Fot. Solaris