Continental testuje prototypy opon do elektrycznych ciężarówek

Continental wspólnie z wiodącymi markami pojazdów i firmami technologicznymi, pracuje nad oponami dostosowanymi do wymagań elektrycznych samochodów ciężarowych.

Producent opon premium rozpoczął jazdy testowe elektrycznym samochodem ciężarowym Futuricum na swoim torze testowym Contidrom. Futuricum od marca tego roku jest użytkowany przez operatora logistycznego DPD Switzerland. Podwozie i kabina pojazdu to Volvo FH, które stanowi podstawę dla budowy zelektryfikowanego samochodu stworzonego przez firmę Designwerk Products AG. 19-tonowy samochód ciężarowy ma moc 680 KM, a dzięki pojemności 680 kilowatogodzin, ma na pokładzie największy w Europie akumulator do samochodów ciężarowych. Pozwala to osiągnąć zasięg do 760 kilometrów bez ładunku.

– Pojazd porusza się po szwajcarskich drogach w ruchu regionalnym od początku roku i obecnie wyposażony jest w opony z linii produktów Continental EcoRegional – mówi Hinnerk Kaiser, szef działu rozwoju opon do autobusów i samochodów ciężarowych w Continental. – Kombinacja Conti EcoRegional HS3 i HD3 umożliwia wysokie przebiegi i wyjątkowo niskie opory toczenia, a tym samym oferuje istotne cechy dla ekonomicznej eksploatacji pojazdów użytkowych z napędem elektrycznym.

Obecne serie testowe mają na celu zwiększenie wydajności pojazdu. Nacisk kładziony jest w szczególności na wydłużenie zasięgu poprzez zmniejszenie oporów toczenia. Oprócz oryginalnych opon w testach porównywane są opony Conti EfficientPro i nowe prototypy. Conti EfficientPro to sprawdzony produkt, który został opracowany specjalnie z myślą o transporcie dalekobieżnym, mając na uwadze oszczędność paliwa. Natomiast, specjalnie wyprodukowane prototypy zostały stworzone w Hanowerze, w Niemczech, w centralnym punkcie badań i rozwoju opon Continental.

– Podobnie, jak w przypadku wszystkich napędów elektrycznych, opony pojazdu Futuricum Logistics 18E są narażone na działanie wyższego momentu obrotowego podczas ruszania i przyspieszania – wyjaśnia Hinnerk Kaiser. – Jednocześnie masa ciągnika jest zwiększona a jej rozkład zmieniony przez wyjątkowo pojemny akumulator. Dlatego opony muszą mieć nie tylko niski opór toczenia, ale także wytrzymywać większe obciążenia niż opony do porównywalnych pojazdów z silnikami spalinowymi. Powinny być zarazem tak samo trwałe i spełniać te same wymogi bezpieczeństwa, co opony do samochodów ciężarowych o napędzie konwencjonalnym. Zrównoważenie przeciwstawnych celów, zwłaszcza w zakresie przebiegu, hamowania i prowadzenia, na tak wysokim poziomie jest niezwykle wymagające technicznie. Dodatkowo, w obliczu szybkiego rozwoju segmentu e-mobilności, inżynierowie muszą walczyć z czasem. Jako producent opon klasy premium jesteśmy bezkompromisowi w kwestii wymagań – koncepcja rozwoju opon ma na celu znaczne skrócenie czasu rozwoju niezależnie od istniejących generacji opon.

Szwajcarska firma Designwerk Products AG specjalizuje się w przerabianiu samochodów ciężarowych i dostawczych na napędy elektryczne. Oferta obejmuje również mobilne szybkie ładowarki i modułowe systemy akumulatorów. DPD Switzerland jest jednym z wiodących prywatnych dostawców usług ekspresowych i paczkowych w Szwajcarii i obsługuje ponad 24 miliony paczek rocznie. Futuricum Logistics 18E, zamówiony na początku 2021 roku, ma przejeżdżać co najmniej 80 tys. kilometrów rocznie. W porównaniu z ciężarówkami napędzanymi silnikiem diesla, elektryczny samochód ciężarowy oszczędza 90 kilogramów CO2 na sto kilometrów – co odpowiada 72 tonom CO2 zaoszczędzonym w ciągu roku.

(MM)

Fot. Continental