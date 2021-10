Koniec jazdy w układzie 1+1 na autostradzie A1

To nie koniec zmian, które radykalnie wpłyną na poprawę przejazdu przez budowaną autostradę A1. Już w przyszłym tygodniu udostępnione zostanie 6 km nowej, zachodniej jezdni (od granicy województw w kierunku południowym) na odcinku od granicy województwa śląskiego i łódzkiego do węzła Częstochowa Północ.

Będzie to oznaczało, że kierowcy jadący w stronę Katowic będą mieli do dyspozycji trzy pasy ruchu, czyli docelowy przekrój nowej trasy. Jadący w przeciwną stronę będą nadal dysponowali dwoma pasami ruchu. Pozostałe dwa będą wykorzystywane jedynie do kontynuacji prac przez wykonawcę, co zdecydowanie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na tym odcinku w trakcie prowadzonych prac.