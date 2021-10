Białoruskie ciężarówki bez zezwoleń

Kierowca ciężarówki z Białorusi próbował wypisać zezwolenie dopiero podczas kontroli. W blankiecie zezwolenia innego białoruskiego przewoźnika wpisane były numery innej naczepy. Obydwa transporty zostały wstrzymane.

Na lubuskim odcinku autostrady A2, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego z Gorzowa Wlkp. zatrzymali do kontroli białoruską ciężarówkę. Kierowca przewoził ładunek do Belgii. Na taki przewóz wymagane jest odpowiednie zezwolenie. Blankiet zezwolenia powinien zostać wypełniony najpóźniej przed wjazdem do Polski. Jednak kierowca próbował wypisać zezwolenie dopiero podczas kontroli. Zezwolenie zostało unieważnione, a kierowcę ukarano mandatem. Kara finansowa czeka również przedsiębiorcę, wobec którego zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej. Przewóz mógł być kontynuowany dopiero po okazaniu ważnego zezwolenia i wpłaceniu kaucji na poczet przyszłej kary.

Inny białoruski kierowca, skontrolowany przez wielkopolskich inspektorów ITD, okazał funkcjonariuszom zezwolenie na którym wpisano numery rejestracyjne zupełnie innej naczepy niż ta, która był przypięta do ciągnika siodłowego. Kontrola odbyła się na autostradzie A2 w Żdżarach. Kierowca wykonywał transport z Niemiec do Rosji na rzecz białoruskiej firmy. Inspektorzy z Konina wstrzymali transport, a pojazd odholowano na parking strzeżony. Wobec zagranicznego przewoźnika wszczęte zostanie postępowanie administracyjne.

