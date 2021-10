Ciężarówka z paczkomatami przekroczyła prędkość o 40 km/h

Kierowca przewożący paczkomaty z Opola znacznie przekroczył dopuszczalną prędkość. Kontrola wykazała też inne naruszenia.

Kontrolę przeprowadzono na ekspresowej „trójce” koło Gorzowa Wielkopolskiego. Kierowca przewoził paczkomaty z Opola do Kołobrzegu, Koszalina i Słupska. Został zatrzymany do kontroli, po tym jak na odcinku drogi na którym obowiązuję ograniczenie prędkości do 50 km/h, jechał z prędkością 86 km/h.

Po zatrzymaniu pojazdu okazało się, że przewożony ładunek nie jest zabezpieczony przed przemieszczeniem i mógł spaść z naczepy. Tylko część ładunku, znajdująca się z przodu naczepy, była przymocowana pasami transportowymi. Kierowca nie miał też wypisu z licencji.

Wobec przewoźnika drogowego zostanie wszczęte postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej. Kierującego ukarano mandatem karnym.

(opr. MM)

Fot. GITD