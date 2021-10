Solaris wygrał przetarg na dostawę 30 e-busów we Włoszech

Solaris jest niekwestionowanym liderem sprzedaży autobusów elektrycznych we Włoszech. Producent odniósł kolejny sukces w tym segmencie, wygrywając przetarg na dostawę aż 30 e-busów do klienta ATM w Genui. Nadmorskie miasto chce do 2025 roku wymienić swoją autobusową flotę na całkowicie elektryczną. Wartość nowego kontraktu przekracza 15 milionów euro.

Do floty przewoźnika ATM (Azienda Mobilità e Trasporti SpA) w Genui już wkrótce dołączy 30 autobusów elektrycznych marki Solaris. Inwestycja w innowacyjny tabor jest elementem szerokiego planu włoskiego przewoźnika, by całkowicie zelektryfikować miejską flotę autobusową. Zgodnie z podpisaną umową innowacyjne pojazdy zostaną dostarczone do stolicy Ligurii już w pierwszym kwartale 2022 roku. Wartość zamówienia opiewa na ponad 15 milionów euro.

Autobusy marki Solaris są już znane mieszkańcom Genui od 2013 roku. Po raz pierwszy jednak producent dostarczy do nadmorskiego włoskiego miasta pojazdy elektryczne. Przewoźnik zdecydował się na flagowe Urbino 12 electric, które w zostało okrzyknięte Autobusem Roku 2017.

– Niezwykle cieszy mnie fakt, że Genua zdecydowała się razem z Solarisem dokonać transformacji transportu publicznego. Wierzę, że 30 niezwykle innowacyjnych autobusów przybliży miasto do osiągnięcia ambitnych celów, aby już do 2025 zelektryfikować autobusową flotę. Warto podkreślić, że w przetargowej ocenie technicznej nasze produkty otrzymały maksymalną liczbę punktów i to między innymi dlatego oferta Solarisa okazała się zwycięska – mimo dużej konkurencji – powiedział Alberto Fiore, Dyrektor Zarządzający Solaris Italia.

Niezwykle cicha praca napędu, brak jakichkolwiek emisji w miejscu użytkowania, płynna i komfortowa jazda gwarantująca wysokie doświadczenia podróży zarówno dla pasażerów, jak i kierowcy. To cechy, dla których coraz więcej europejskich przewoźników decyduje się na autobusy elektryczne. Zamówione przez ATM w Genui pojazdy będą wyróżniać się nowatorskim wyposażeniem i najwyższym stopniem bezpieczeństwa. Przewoźnik zdecydował się na baterie Solaris High Energy o pojemności ponad 250 kWh, w których energia będzie uzupełniana poprzez złącze plug-in. Każdy z Urbino 12 electric w Genui będzie posiadać dwa złącza plug-in – po prawej i lewej stronie nad przednim nadkolem. Jednostka napędowa, którą stanowić będzie silnik centralny o mocy 220 kW, zapewni harmonijną i niezawodną jazdę.

Wygodne wnętrze Urbino 12 electric pomieści 24 pasażerów na miejscach siedzących. Komfort klimatyczny zapewni wydajna i ekologiczna klimatyzacja z pompą ciepła CO2. Całkowita kabina kierowcy dodatkowo ułatwi pracę kierowcy, a bezpieczeństwo jazdy zwiększą kamery MirrorEye zamiast lusterek bocznych, które zwiększają pole widzenia, ale także poprawiają widoczność w silnym słońcu, w czasie deszczu oraz po zmroku. Co więcej, dzięki temu rozwiązaniu pojazd jest węższy, co zwiększa jego aerodynamikę i pozwala łatwiej manewrować na wąskich i ciasnych ulicach, których nie brakuje w Genui.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa podczas pandemii koronawirusa, przewoźnik zdecydował się na wewnętrzny system oczyszczania powietrza, który pozwoli zahamować rozprzestrzeniania się wirusa. Ponadto wnętrze autobusu będzie pokryte wykorzystującą nanotechnologię przezroczystą powłoką ochronną z mikroskopijnymi cząsteczkami ceramicznymi.

To zamówienie potwierdza silną pozycję Solarisa w obszarze elektromobilności nie tylko we Włoszech. Dziś ponad połowa autobusów elektrycznych, które jeżdżą po włoskich ulicach, to pojazdy marki Solaris, w 2020 roku zaś producent miał niemal 70 procent udziału w rynku autobusów elektrycznych.

(MM)

Fot. Solaris