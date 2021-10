Kontrole zezwoleń zagranicznych ciężarówek na Mazowszu

Podczas jednodniowych wzmożonych działań, prowadzonych przez mazowiecką ITD, skontrolowano 279 ciężarówek zagranicznych przewoźników. Inspektorzy sprawdzali przede wszystkim, czy kierujący mają zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego.

Kontrole zagranicznych ciężarówek przeprowadzono na głównych mazowieckich szlakach komunikacyjnych. Inspektorzy sprawdzali przede wszystkim czy kierujący posiadają wymagane zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego. Funkcjonariusze skontrolowali 279 ciężarówek należących do zagranicznych przewoźników. Tylko w jednym przypadku ujawniono transport bez zezwolenia. Nie posiadał go przy sobie kierowca białoruskiej ciężarówki zatrzymany na drodze ekspresowej S8 w okolicach Wyszkowa. Wobec przedsiębiorcy zostało wszczęte postępowanie administracyjne. Pojazd został skierowany na parking do czasu uzyskania odpowiedniego zezwolenia oraz wpłacenia kaucji na poczet przyszłej kary.

Zgodnie z art. 28 ustawy o transporcie drogowym od zagranicznego podmiotu wykonującego przewóz międzynarodowy na terytorium RP wymagane jest zezwolenie. Prawidłowo wypełnione zezwolenie kierowca powinien mieć przy sobie i okazać w trakcie kontroli drogowej. Brak zezwolenia lub nieprawidłowo wypełnione zezwolenie zagrożone jest karą finansową w wysokości 12 tys. zł.

