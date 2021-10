Mercedes-Benz Trucks prezentuje rozwiązania neutralnej emisji CO2

W obliczu transformacji energetycznej w drogowym transporcie towarowym, bardziej niż kiedykolwiek przedtem pojawia się w przedsiębiorstwach transportowych kwestia wyboru optymalnej techniki napędowej, odpowiadającej wymaganiom tych firm. Czy ma to być wciąż klasyczny samochód ciężarowy z silnikiem wysokoprężnym? A może już w pełni elektryczna ciężarówka? Taka decyzja powinna być dobrze przemyślana i przekalkulowana na cały okres użytkowania pojazdu. Inwestycja w samochód ciężarowy musi się przecież w końcu zwrócić. Dlatego tym ważniejsze jest, aby mieć u boku partnera – producenta, który tak jak Mercedes-Benz Trucks aktywnie towarzyszy przemianom w dziedzinie w techniki napędowej i oferuje wysokowydajne pojazdy do każdego zastosowania.

Ale to nie wszystko. Bowiem zmiany w zakresie techniki napędowej wiążą się z licznymi wyzwaniami, na przykład w odniesieniu do integracji floty, infrastruktury ładowania czy przyłączenia do sieci. Również w tej sferze Mercedes-Benz Trucks postrzega siebie jako partnera, który aktywnie wspiera operatorów flot – oferuje usługi i rozwiązania wykraczające poza same pojazdy oraz zapewniające klientom jak największe korzyści w ich codziennej eksploatacji na drodze. W tym celu Mercedes-Benz Trucks prowadzi ścisły dialog z klientami, aby dokładnie poznać ich potrzeby. Podczas wydarzenia medialnego „Shaping the Now and Next 2021” Mercedes-Benz Trucks przedstawił aktualne i przyszłe koncepcje pojazdów oraz usługi i rozwiązania, dzięki którym firma generuje wysoką wartość dodaną dla swoich klientów.

Szeroka gama pojazdów do wszystkich rodzajów eksploatacji

Mercedes-Benz Trucks zaprezentował ostatnio dwa nowe modele w segmencie klasycznych pojazdów z silnikiem wysokoprężnym: Actrosa F i Actrosa L, które w najlepszy możliwy sposób spełniają indywidualne wymagania klientów – z jednej strony w zakresie funkcjonalności i ekonomiczności, a z drugiej pod względem wysokiej wartości i maksymalnego komfortu kierowcy. W pełni elektryczne i lokalnie neutralne pod względem emisji CO 2 są ciężarówki eActros do ciężkiego transportu dystrybucyjnego oraz eEconic do zastosowań komunalnych. Pierwsza została zaprezentowana w czerwcu 2021 r. i wejdzie do produkcji seryjnej w Wörth w październiku 2021 r., druga pojawi się w drugiej połowie 2022 r.

W 2024 r. gotowość do produkcji seryjnej osiągnie eActros LongHaul, a w roku 2027 w ręce klientów powinny trafić pierwsze seryjne egzemplarze GenH2 Truck, napędzanego z wodorowych ogniw paliwowych – oba pojazdy umożliwią osiągnięcie lokalnej neutralności CO 2 w drogowym transporcie towarowym również w ruchu dalekobieżnym. Ciężarówki z elektrycznym napędem akumulatorowym i z napędem na wodorowe ogniwa paliwowe będą się wzajemnie uzupełniały odpowiednio do rodzaju eksploatacji u poszczególnych klientów. Im lżejszy ładunek i mniejsza odległość, tym częściej zastosowanie znajdzie napęd akumulatorowy. W przypadku cięższych ładunków i większych odległości preferowane będą raczej ogniwa paliwowe.

Actros L – flagowy model Mercedes-Benz Trucks, przeznaczony do klasycznego transportu dalekobieżnego

Actros L, którego można zamawiać w całej Europie od lipca 2021 r., a który wejdzie do produkcji w listopadzie 2021 r., jest największym i najwyższej klasy pojazdem z cieszącego się powodzeniem typoszeregu Actros. Jego kabina kierowcy, dostępna w wariantach StreamSpace, BigSpace i GigaSpace, ma szerokość 2,50 m i wyróżnia się wyjątkową przestronnością. Brak tunelu silnika w kabinie umożliwił uzyskanie równej podłogi, a tym samym niemal domowej atmosfery. Udoskonalona izolacja dźwiękowa kabiny utrudnia przenikanie do wnętrza niepożądanych, dokuczliwych hałasów, co sprzyja odprężeniu – zwłaszcza w chwilach odpoczynku. Ponadto jeszcze bardziej udoskonalono tu ustawienie fotela. Elementem ogromnie zwiększającym bezpieczeństwo, przede wszystkim w ciemności lub w warunkach ograniczonej widoczności, są dostępne opcjonalnie, nowo zaprojektowane reflektory LED, które w porównaniu z reflektorami ksenonowymi charakteryzują się większą siłą światła i doskonale rozświetlają jezdnię. Istotnym elementem zwiększającym bezpieczeństwo są jednak przede wszystkim systemy asystujące, takie jak asystent hamowania awaryjnego Active Brake Assist piątej generacji (ABA 5) z funkcją rozpoznawania pieszych, asystent utrzymania pasa ruchu czy system MirrorCam, zastępujący lusterka główne i szerokokątne, a w wyposażeniu opcjonalnym asystent martwego pola z aktywną funkcją hamowania (Active Sideguard Assist) czy Active Drive Assist drugiej generacji (ADA 2) do jazdy częściowo zautomatyzowanej (poziom 2). Informacje o działaniach i funkcjach systemów asystujących kierowca widzi na przyjaznym w obsłudze kokpicie multimedialnym z dwoma kolorowymi wyświetlaczami, który jest sercem interfejsu człowiek-maszyna (HMI).

Actros F – zaprojektowany pod kątem najwyższej funkcjonalności

Actros F, wprowadzony na rynek przez Mercedes-Benz Trucks w styczniu 2021 r., jest wręcz idealny dla przedsiębiorstw transportowych, które poszukują funkcjonalnego samochodu ciężarowego. Świadomie decydują się przy tym na zakup pojazdu użytkowego z gwiazdą, ale nie potrzebują koniecznie wszystkich innowacji Actrosa najnowszej generacji. Zainteresowane są w pierwszej kolejności ciężarówką o atrakcyjnym stosunku ceny do jakości, odznaczającą się genami Mercedes-Benz Trucks. Actros F, dostępny w 17 wzorach konstrukcyjnych, jest idealny do zastosowań w klasycznym i regionalnym transporcie dalekobieżnym, a przede wszystkim także do eksploatacji z zabudową wymienną, bramową lub silosową. Nowo zaprojektowana kabina kierowcy w wariantach StreamSpace i BigSpace o szerokości 2,5 metra, z tunelem silnika o wysokości 120 milimetrów, oferuje doskonałą w swej klasie przestronność oraz niskie wejście/wyjście z jedynie trzema stopniami. Do najważniejszych elementów opcjonalnego wyposażenia tego pojazdu należą Multimedia Cockpit oraz Predictive Powertrain Control (PPC), czyli inteligentny system sterujący tempomatem i skrzynią biegów. Standardowe wyposażenie bezpieczeństwa Actrosa F obejmuje asystenta hamowania awaryjnego Active Brake Assist piątej generacji (ABA 5) i asystenta utrzymania pasa ruchu, a opcjonalnie dostępny jest także asystent martwego pola z funkcją rozpoznawania pieszych i rowerzystów.

eActros – nowa ciężarówka na miarę nowej epoki

Pomimo dojrzałości technicznej klasycznych samochodów ciężarowych z silnikiem wysokoprężnym, w najbliższych latach rozwój sektora pojazdów użytkowych będzie w coraz większym stopniu zmierzał w kierunku napędów zelektryfikowanych. W związku z tym Mercedes-Benz Trucks intensywnie dąży do realizacji celu, jakim jest transport towarowy o neutralnym bilansie emisji CO 2 , poprzez zastosowanie napędu akumulatorowego oraz wodorowych ogniw paliwowych. W ten sposób przedsiębiorstwo w pełni włącza się w realizację uzgodnień Porozumienia Paryskiego w sprawie ochrony klimatu, a więc także w dekarbonizację swej branży, zamierzając do 2039 r. całkowicie przestawić swoje europejskie portfolio ciężarówek na pojazdy z napędem elektrycznym.

Pierwszym z nich jest eActros zaprojektowany do ciężkiego transportu dystrybucyjnego, który pod koniec czerwca 2021 r. świętował swoją światową premierę, a już wcześniej przeszedł trwające ok. dwóch lat intensywne testy praktyczne z udziałem klientów w Niemczech i innych krajach europejskich, w ramach tzw. „innowacyjnej floty eActrosów”. Technicznym sercem eActrosa jest jednostka napędowa z dwoma zintegrowanymi silnikami elektrycznymi i dwustopniową skrzynią biegów. Oba silniki zapewniają imponujący komfort oraz wysoką dynamikę jazdy, a cichy i bezemisyjny napęd elektryczny umożliwia jednocześnie realizację dostaw w godzinach nocnych oraz pozwala na wjazd do centrów miast, w których obowiązuje zakaz ruchu pojazdów z silnikiem wysokoprężnym. Zależnie od wariantu eActros czerpie energię z trzech lub czterech pakietów akumulatorowych, każdy o pojemności ok. 105 kWh. Maksymalna pojemność akumulatora na poziomie ok. 420 kWh umożliwia zasięg pojazdu do 400 kilometrów. eActrosa można ładować prądem o mocy do 160 kW – po podłączeniu do zwykłego terminalu szybkiego ładowania prądem stałym o natężeniu 400 A ładowanie jego trzech pakietów akumulatorowych z poziomu 20 do 80 procent zajmuje nieco ponad godzinę. O poziomie naładowania akumulatorów, pozostałym zasięgu pojazdu oraz aktualnym i średnim zużyciu energii w kWh na 100 kilometrów stale informuje wskaźnik interaktywnego kokpitu multimedialnego (Multimedia Cockpit Interactive), standardowo montowanego w eActrosie. Standardowe wyposażenie bezpieczeństwa obejmuje m.in. zewnętrzny dźwiękowy system ostrzegawczy AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System), zwiększający słyszalność pojazdu dla innych uczestników ruchu drogowego, w tym dla pieszych i rowerzystów, asystenta martwego pola S1R, zwiększającego bezpieczeństwo podczas wykonywania skrętu w prawo oraz asystenta hamowania awaryjnego Active Brake Assist piątej generacji z funkcją rozpoznawania pieszych.

eEconic – w pełni elektryczny pojazd do zastosowań komunalnych

Kolejnym kamieniem milowym w portfolio zelektryfikowanych pojazdów Mercedes-Benz Trucks będzie eEconic, planowany na drugą połowę 2022 r. Zanim pojazd ten zostanie przetestowany w praktycznej eksploatacji u klientów, musi przejść trwającą obecnie serię intensywnych testów. Jeden z klientów już zdecydował się na zakup seryjnie produkowanego eEconica; Urbaser A/S (Dania), firma działająca w duńskim sektorze gospodarki odpadami, zamówiła jedenaście pojazdów. Główne dane techniczne eEconica są w dużej mierze identyczne z danymi technicznymi eActrosa. eEconic skonfigurowany jako śmieciarka ma w trybie jednozmianowym, bez przeładunku obsługiwać zdecydowaną większość tras zbiórki odpadów, typowych dotąd dla Econica. Elektryczny układ napędowy pozwolił na uzyskanie płaskiej podłogi kabiny, co ułatwia przechodzenie przez kabinę i jest szczególnie wygodne, gdy kierowca chce wysiąść po stronie przeciwnej do ruchu drogowego przez składane drzwi po stronie pasażera. Istotnym ulepszeniem w stosunku do konwencjonalnego Econica jest również nowoczesny i intuicyjny kokpit multimedialny. Kolejną atrakcję wyposażenia stanowi panoramiczne przeszklenie z powlekaną i podgrzewaną szybą przednią Thermocontrol, która dodatkowo zapobiega zaparowywaniu szyby wskutek czynników atmosferycznych, a tym samym zwiększa widoczność na obszar ruchu drogowego. Dodatkowo szyba ta ogranicza nagrzewanie się wnętrza na skutek promieniowania słonecznego. Ogromną zaletą eEconica w zakresie bezpieczeństwa w ruchu miejskim jest jego seryjne wyposażenie w asystenta martwego pola S1R oraz asystenta hamowania awaryjnego Active Brake Assist piątej generacji. eEconic będzie świętował swoją premierę targową na targach IFAT 2022 w Monachium.

eActros LongHaul i GenH2 Truck – elektryfikacja portfolio pojazdów do transportu dalekobieżnego

Mercedes-Benz Trucks stawia na alternatywne systemy napędowe nie tylko w transporcie dystrybucyjnym i komunalnym, ale także w przypadku dłuższych tras. Dostępny od 2024 r. eActros LongHaul z akumulatorowym napędem elektrycznym ma umożliwić energooszczędną obsługę regularnych przejazdów możliwymi do zaplanowania trasami – przewidywany dla niego zasięg po jednokrotnym ładowaniu to ok. 500 kilometrów. Natomiast GenH2 Truck reprezentować będzie całkowicie nową generację samochodów ciężarowych, napędzanych ogniwami paliwowymi i wodorem. Ma on umożliwić firmom transportowym realizację różnorodnych i wymagających przejazdów na trasach o dystansie nawet powyżej 1000 kilometrów na jednym tankowaniu. Dzięki zastosowaniu wodoru ciekłego, charakteryzującego się znacznie większą gęstością energetyczną niż wodór w stanie gazowym, osiągi takiego pojazdu dorównują osiągom porównywalnej konwencjonalnej ciężarówki z silnikiem wysokoprężnym. Po intensywnych seriach testowych udoskonalonego prototypu, przeprowadzanych przez Mercedes-Benz Trucks od kwietnia 2021 r., jeszcze przed końcem tego roku mają się rozpocząć pierwsze testy na drogach publicznych. Rozpoczęcie testów z udziałem klientów zaplanowano na rok 2023, a od 2027 r. pierwsze pojazdy seryjne GenH2 Truck powinny trafiać do klientów.

Wodorowa ofensywa we współpracy z Volvo Group i Shell

Oprócz samochodów ciężarowych z akumulatorowym napędem elektrycznym, Mercedes-Benz Trucks postrzega elektryczne samochody ciężarowe z napędem na wodorowe ogniwa paliwowe jako rozwiązanie techniczne kluczowe dla osiągnięcia neutralnego bilansu dwutlenku węgla w transporcie przyszłości. Aby przyspieszyć rozwój wspomnianej techniki, w marcu 2021 r. firma Daimler Truck AG utworzyła wraz z Volvo Group spółkę joint venture cellcentric, działającą w dziedzinie ogniw paliwowych. cellcentric ma ambicję stać się jednym z wiodących na świecie producentów systemów ogniw paliwowych. W tym celu firma planuje stworzenie jednego z największych w Europie zakładów seryjnej produkcji systemów ogniw paliwowych, której uruchomienie przewidziano na rok 2025. W kontekście samochodów ciężarowych napędzanych ogniwami paliwowymi należy również wspomnieć o uzgodnionej w maju 2021 r. współpracy Daimler Truck AG z Shell New Energies NL B.V. (Shell). Partnerzy planują stworzenie infrastruktury tankowania wodoru oraz wprowadzenie w Europie samochodów ciężarowych z napędem na ogniwa paliwowe.

Ekosystem dla biznesu, obejmujący usługi doradztwa

Aby wspierać klientów na każdym etapie ich drogi do elektromobilności, a na dziś w rozpoczęciu eksploatacji pojazdów z akumulatorowym napędem elektrycznym, Mercedes-Benz Trucks włączył zarówno eActrosa, jak i eEconica w ekosystem, obejmujący ofertę doradczą i usługową, a także rozwiązania cyfrowe, umożliwiające maksymalne wykorzystanie pojazdu oraz optymalizację kosztów całkowitych. Przykładowo na podstawie istniejących tras przejazdów można określić, na potrzeby danego klienta, realistyczny i przekonujący profil zastosowań elektrycznych ciężarówek. Ponadto, oprócz elektryfikacji bazy operacyjnej, elementem tzw. eConsultingu mogą być według życzenia klienta wszelkie kwestie dotyczące planowania, przygotowania i realizacji inwestycji związanych z infrastrukturą ładowania oraz przyłączeniem do sieci – Mercedes-Benz Trucks zawarł specjalnie w tym celu strategiczne partnerstwo z Siemens Smart Infrastructure, ENGIE i EVBox Group. Na życzenie Mercedes-Benz Trucks pomaga też w ustaleniu możliwości uzyskania dotacji publicznych na infrastrukturę i pojazdy.

Rozwiązania cyfrowe i usługi dostosowane do potrzeb klientów

Chcąc umożliwić klientom pełne wykorzystanie atutów swojej ciężarówki, Mercedes-Benz Trucks udostępnia im na portalu Mercedes-Benz Truck App Portal szereg aplikacji zwiększających efektywność i komfort jej eksploatacji. Przykładowo usługi telematyczne Fleetboard umożliwiają inteligentne połączenie sieciowe kierowcy, floty i zlecenia. Wszystko to przyczynia się do optymalizacji zużycia paliwa i zmniejszenia zużycia pojazdu, a także do jego lepszego wykorzystania.

Centralnym elementem Fleetboard oraz podstawą dla wszystkich innych technicznych rozwiązań w zakresie łączności sieciowej w pojeździe jest Truck Data Center – moduł łączności sieciowej, który odbiera dane z zamontowanych w ciężarówce czujników, kamer i urządzeń sterujących oraz analizuje je pod kątem różnych funkcji. Truck Data Center stanowi nie tylko podstawę dla wielu usług Fleetboard, ale także dla Mercedes-Benz Uptime – usługi umożliwiającej trwałe zwiększenie dyspozycyjności pojazdu. Inteligentny system rejestruje wszystkie istotne dane pojazdu – od ciśnienia w oponach, przez silnik, a teraz także stan akumulatora. W tym kontekście system Mercedes-Benz Uptime został już rozszerzony o ponad 100 reguł specyficznych dla pojazdów elektrycznych, w tym np. stały monitoring procesów ładowania czy przebiegów napięcia w odniesieniu do akumulatora wysokiego napięcia. Dodatkowo informacje te są dostępne na nowym chmurowym portalu dla klientów. Dzięki sieciowemu połączeniu pojazdu, usługi Mercedes-Benz i firmy transportowej można łatwiej planować wizyty w warsztacie i ograniczać nieprzewidziane przestoje, spowodowane na przykład awariami unieruchamiającymi pojazd na drodze.

Ofertę usług wieńczą indywidualnie konfigurowalne pakiety serwisowe oraz dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania w zakresie leasingu, kredytu i ubezpieczenia, zapewniające bezpieczeństwo planowania także w tych obszarach. O tym, że Mercedes-Benz Trucks zawsze stawia na innowacyjne rozwiązania w tym zakresie świadczy np. Umowa Serwisowa Mercedes-Benz CompleteMile. Ta elastyczna Umowa Serwisowa, podobnie jak Mercedes-Benz Complete, obejmuje wszelkie prace warsztatowe, łącznie z wymianą zużytych części, jednak została skonstruowana w taki sposób, aby wysokość miesięcznych rat uzależniona była od rzeczywiście przejechanych kilometrów. Wygodę korzystania z zawartych przez klienta umów serwisowych oraz dostępu do informacji o aktualnym statusie pojazdu zwiększa również nowa platforma „My TruckPoint by Mercedes-Benz”, umożliwiająca pełen przegląd umów, ofert, zamówień części zamiennych, przeglądów i czynności serwisowych, co czyni ją użytecznym narzędziem do zarządzania flotą.

Wysokie bezpieczeństwo kierowcy i innych uczestników ruchu drogowego

Zarówno klasyczne ciężarówki z silnikiem wysokoprężnym, jak i pojazdy z akumulatorowym napędem elektrycznym są wyrazem zdecydowanego dążenia Mercedes-Benz Trucks do tego, aby poprzez zastosowanie aktywnych systemów bezpieczeństwa przyczyniać się do maksymalnego bezpieczeństwa ruchu drogowego, a tym samym przybliżać realizację wizji bezwypadkowej jazdy. Świadczą o tym liczne funkcje bezpieczeństwa, a wśród nich asystent utrzymania pasa ruchu, system automatycznego utrzymywania odległości i system MirrorCam, zastępujący zewnętrzne lusterka główne i szerokokątne.

W wyposażeniu opcjonalnym dla Actrosa L dostępny jest np. opracowany przez Mercedes-Benz asystent martwego pola S1X, który w porównaniu z dotychczasowym systemem S1R zyskał dodatkową funkcję, mogącą uratować życie. Ten nowy system, tzw. Active Sideguard Assist, już nie tylko ostrzega kierowcę przed znajdującymi się i poruszającymi po stronie pasażera rowerzystami lub pieszymi, ale także (do prędkości skrętu 20 km/h) uruchamia zautomatyzowane hamowanie aż do zatrzymania pojazdu, jeśli kierowca sam nie zareaguje w odpowiednim czasie. Odbierając różne sygnały z pojazdu i czujników, Active Sideguard Assist rozpoznaje konieczność hamowania i w idealnym przypadku zapobiega ewentualnej kolizji.

Kolejnym przykładem jest Active Drive Assist drugiej generacji (ADA 2), także dostępny w wyposażeniu opcjonalnym dla Actrosa L. W określonych warunkach system ten aktywnie wspiera kierowcę we wzdłużnym i poprzecznym prowadzeniu ciężarówki – potrafi w sposób zautomatyzowany utrzymywać odstęp, przyspieszać oraz skręcać, o ile spełnione są niezbędne warunki systemowe, np. wystarczający promień zakrętu czy wyraźnie widoczne poziome oznaczenia pasa ruchu. Ponadto jedna z funkcji ADA 2, Emergency Stop Assist, potrafi zainicjować zatrzymanie awaryjne, jeżeli pomimo wizualnych i dźwiękowych ostrzeżeń kierowca zaprzestał ingerowania w proces prowadzenia pojazdu.

Tam, gdzie prawo wymaga asystenta hamowania awaryjnego, wszystkie modele z typoszeregu Actros są wyposażone w Active Brake Assist (ABA) piątej generacji z funkcją rozpoznawania pieszych – system, który pomaga unikać wypadków polegających na uderzeniu samochodu ciężarowego w pojazd jadący z przodu lub stojący albo czołowym zderzeniu z pieszym, na przykład w wyniku rozproszenia uwagi kierowcy, niewystarczającego odstępu czy nieodpowiedniej prędkości. ABA 5 działa w oparciu o kombinację systemu czujników radarowych i kamer. Gdy system ten rozpozna niebezpieczeństwo kolizji z poprzedzającym pojazdem, nieruchomą przeszkodą lub z osobą przecinającą tor jazdy, nadchodzącą z przeciwka bądź poruszającą się na pasie, najpierw ostrzega o tym kierowcę wizualnie i dźwiękowo. Jeśli kierowca nie zareaguje odpowiednio, w drugim kroku system inicjuje częściowe hamowanie. Jeżeli pomimo to niebezpieczeństwo kolizji nie mija, to przy prędkości do 50 km/h system ABA 5 może automatycznie wykonać pełne hamowanie w celu uniknięcia zderzenia z poruszającą się osobą. Po zatrzymaniu pojazdu zostaje automatycznie załączony nowy elektroniczny hamulec postojowy.

Funkcją opracowaną specjalnie z myślą o eActrosie i eEconicu jest zewnętrzny dźwiękowy system ostrzegawczy AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System). W niektórych przypadkach niski poziom hałasu emitowanego przez te pojazdy może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, np. gdy piesi lub rowerzyści zbyt późno spostrzegą elektryczną ciężarówkę. Dźwiękowy system ostrzegawczy ma na celu uniknięcie takich niebezpiecznych sytuacji. AVAS składa się z dwóch głośników – jednego umieszczonego z przodu, drugiego z tyłu, połączonych ze sobą i z pojazdem. W zależności od warunków jazdy, odtwarzane są dźwięki dla jazdy do przodu lub do tyłu. Dźwięk emitowany przy jeździe do przodu „symuluje” cichy szum wentylatora, natomiast przy jeździe do tyłu odtwarzany jest przerywany dźwięk dwutonowy.

Celem wszystkich systemów asystujących Mercedes-Benz Trucks jest zawsze optymalne wspomaganie kierowcy w prowadzaniu pojazdu, w granicach działania systemu. Jednak ‒ zgodnie z przepisami prawa ‒ to na kierowcy spoczywa zawsze pełna odpowiedzialność za bezpieczne prowadzenie ciężarówki.