Firma sennder partnerem Grupy Schwarzmüller

sennder, wiodący europejski spedytor cyfrowy w transporcie drogowym towarów oraz Grupa Schwarzmüller, jeden z największych dostawców pojazdów użytkowych klasy premium w Europie, nawiązały współpracę, aby dostarczyć branży nową, dodatkową usługę.

Wszystkim polskim przewoźnikom kupującym naczepę firmy Schwarzmüller zaoferowana zostanie plandeka marki sennder. Przewoźnicy nie będą obciążeni żadnymi opłatami za plandekę, a zamiast tego otrzymają jednorazowy dodatek pieniężny.

Oferta będzie początkowo dostępna w Polsce, a następnie rozszerzona na całą Europę. Zarówno firma sennder, jak i Schwarzmüller, działają w Europie, przy czym grupa Schwarzmüller ma wyjątkowo dobrą pozycję w Europie Wschodniej, będąc liderem rynku na Węgrzech, Słowacji, w Czechach, Austrii i Szwajcarii.

Firmy sender i Schwarzmüller już są ze sobą blisko związane. Grupa Schwarzmüller umożliwiła połączenie swoich naczep z platformą sennOS firmy sennder, dzięki czemu nadawcy mają większą możliwość monitorowania podróży kierowcy przewożącego ich ładunek w czasie rzeczywistym.

– Polski rynek jest jednym z największych rynków transportu ciężarowego w Europie; ma kluczowe znaczenie dla rozwoju firmy sennder. W Polsce w ubiegłym roku powiększyliśmy naszą bazę przewoźników o ponad 35%; partnerstwo z firmą Schwarzmüller jeszcze bardziej zwiększy widoczność naszej marki, zapewniając przewoźnikom nową dodatkową usługę. W sennder zawsze poszukujemy partnerów z branży logistycznej. Grupa Schwarzmüller podziela naszą wizję dostosowania logistyki do wymogów przyszłości; praca z tym zespołem to przyjemność – powiedział Julius Koehler, współzałożyciel i dyrektor zarządzający firmą sennder.



– Do tej pory plandeka do naczepy była niewykorzystaną powierzchnią reklamową. Typowa plandeka do naczepy oferuje 90 metrów kwadratowych powierzchni komunikacyjnej i prawdopodobnie zostanie zauważona przez docelową grupę kierowców ciężarówek. Cieszymy się, że możemy współpracować z firmą sennder, oferując naszym klientom tę najnowszą dodatkową usługę – mówiRoland Hartwig, dyrektor generalny Grupy Schwarzmüller.



(MM)

Fot. Schwarzmüller