NEOPLAN Cityliner wygrywa międzynarodowy konkurs Coach of the Year 2022

Dziennikarze branżowi z 22 krajów przyznali autobusowi turystycznemu NEOPLAN Cityliner Platin, przyznając tytuł „Coach of the Year 2022”. Jury było pod szczególnym wrażeniem ogólnej koncepcji i połączenia efektywności, ekonomiczności użycia, bezpieczeństwa, komfortu, a przede wszystkim ponadczasowej stylistyki.

NEOPLAN Cityliner N 116 pojawił się na rynku 50 lat temu. Jest prekursorem dzisiejszego segmentu autokarów wysokopokładowych. Z okazji tej rocznicy powstała specjalna edycja o nazwie Platin oparta właśnie na tym legendarnym modelu, która została laureatem prestiżowej nagrody „Coach of the Year 2022”. Przewodniczący jury Tom Terjesen wręczył w Monachium nagrodę Andreasowi Tostmannowi, prezesowi zarządu firmy MAN Truck & Bus, oraz Rudiemu Kuchcie, Dyrektorowi Działu Autobusów w MAN Truck & Bus. Szczególne wrażenie na 22 europejskich dziennikarzach branżowych wywarła ogólna koncepcja autokaru, który wyróżnia się ekonomicznością, wysokim komfortem pracy kierowcy oraz podróży dla pasażerów, bardzo charakterystycznym projektem, jak również innowacyjnymi systemami bezpieczeństwa. Nagroda „Coach of the Year” przyznawana jest od trzech dekad i uważana dziś za najważniejsze międzynarodowe wyróżnienie na rynku autokarów.

– Jesteśmy wdzięczni i bardzo dumni, że nasz NEOPLAN Cityliner zdołał przekonać do siebie ekspertów z jury, szczególnie, że jest to tak jubileuszowy rok dla tego autokaru. Ta prestiżowa nagroda jest wspaniałym wyrazem uznania dla naszego całego zespołu w MAN, który jest tak niezwykle zaangażowany i wykonuje tak świetną pracę – powiedział Andreas Tostmann. – Po zdobyciu wcześniejszych tytułów „Coach of the Year 2020” dla MAN Lion’s Coach oraz „Truck of the Year 2021 dla nowej generacji pojazdów ciężarowych MAN, nowe wyróżnienie dla autobusu NEOPLAN Cityliner jest naszą trzecią nagrodą zdobytą w ciągu kolejnych trzech lat. Świadczy to, jak fantastyczna i innowacyjna jest gama naszych produktów, wyraźnie pokazując naszą bardzo dobrą pozycję wynikającą ze strategii NewMAN.

Nowy model specjalny Platin

NEOPLAN Cityliner został po raz pierwszy zaprezentowany podczas historycznego Tygodnia Omnibusów (Omnibus Week), który odbył się w Monako w 1971 roku. Jubileuszowe modele słynnej serii Platin, która była limitowana do 60 pojazdów i wprowadzona na rynek w 1995 roku, cieszyły się dość dużym zainteresowaniem. Wtedy okazją była rocznica 60 lat istnienia firmy. W 2006 roku, na podstawie modelu będącego ikoną w swojej klasie, czyli autokaru NEOPLAN Starliner, wprowadzono na rynek nową generację, w której także zastosowano charakterystyczny „ścięty” wygląd. Ten model był dostępny w trzech długościach i szybko stał się popularnym autobusem w całej Europie, oferując wyjątkową jakość. W ciągu 20 lat współpracy z firmą MAN w zakładach produkcyjnych w Stuttgarcie, Pilsting, Plauen i obecnie także w Ankarze powstało prawie 3000 autokarów, co daje łącznie około 8500 sztuk NEOPLAN Cityliner w ciągu pięciu dekad.

Z okazji 50. rocznicy powstania tego uznanego modelu, dziś sławę zyskuje nowa, specjalna edycja NEOPLAN Cityliner, która została oparta o słynną serię Platin z 1995 roku. Na pierwszy rzut oka widać dyskretne, platynowe malowanie boków, przodu i tyłu, jak również autorskie logo Platin i inne elementy chromowane, które przypominają tego legendarnego poprzednika. Zaskakuje także dynamiczny wygląd kół, które dają niezwykły efekt wizualny podczas obracania, czyniąc model Cityliner „wyścigówką wśród autokarów”, i to nawet gdy stoi zaparkowany.

Autokar ten nie mniej zaskakuje również od środka. Przestronne wnętrze, nowe fotele z serii Exclusivo z opcjonalnymi zagłówkami, a także gniazda USB i bezprzewodowe ładowanie urządzeń mobilnych, to pośród wielu innych funkcji wyposażenie, które zapewnia pasażerom komfortową i relaksującą podróż. Poza samym komfortem i wyglądem, istotną rolę w NEOPLAN Cityliner odgrywają aspekty bezpieczeństwa: liczne i innowacyjne systemy wspomagające prowadzenie i jazdę zapewniają maksymalny poziom bezpieczeństwa pasażerom i samemu kierowcy, jak również innym uczestnikom ruchu drogowego. Przyczynia się do tego również szereg środków ochrony przed Covid-19. Przykładem tego jest wyposażenie autokaru w wewnątrzkabinowy filtr antywirusowy MAN Original. Aktywnie chroni on przed przenoszeniem wirusów dzięki znacznemu zmniejszeniu stężenia związków lotnych.

Już od 1989 roku międzynarodowe jury złożone z ekspertów przyznaje co roku tytuły „Bus of the Year” oraz „Coach of the Year” różnym modelom pojazdów. Dziennikarze branżowi z Europy koncentrują się przede wszystkim na aspektach praktyczności i projekcie koncepcyjnym kandydatów zgłaszanych przez producentów do testu porównawczego. Najnowsze wyróżnienie przyznane autobusowi NEOPLAN Cityliner oznacza, że firma MAN Truck & Bus już jedenaście razy mogła dumnie nosić to trofeum dla swoich marek MAN i NEOPLAN, w tym sześć razy za tytuł „Coach of the Year” (lata 2022, 2020, 2006, 2004, 2000, 1994) oraz pięć razy za tytuł „Bus of the Year” (lata 2015, 2005, 1999, 1995, 1990).

(MM)

Fot. MAN