Kulisy programu testowania opon ciężarowych Goodyear

Ponadto technicy Goodyear przeprowadzają testy opon zimowych w regionach polarnych, np. w Arktycznym Centrum Testowym w Finlandii. Jeżdżą także po autostradach w Europie i poza nią, aby sprawdzić, z jakimi ekstremalnymi warunkami firmy transportowe mają do czynienia na co dzień.

Goodyear korzysta także z usług niezależnych organizacji testowych, takich jak znany na całym świecie TÜV SÜD Automotive GmbH. Organizacje te często porównują opony różnych producentów, aby pokazać, jak dobrze zachowują się opony Goodyear i innych marek należących do koncernu.

Ważnym elementem procesu testowania opon Goodyear są także próby terenowe. Samochody ciężarowe, autobusy i autokary często jeżdżą na oponach Goodyear, a także na innych zwykłych oponach, co umożliwia porównanie ich osiągów w warunkach rzeczywistych.

Kiedy Goodyear tworzy nową oponę do pojazdów użytkowych, musi ona spełnić 50 różnych kryteriów, zanim trafi do produkcji. Każde kryterium dotyczy ważnej cechy eksploatacyjnej, takiej jak:

Prowadzenie na mokrej nawierzchni

Hamowanie na mokrej nawierzchni

Prowadzenie na suchej nawierzchni

Przyczepność w zakrętach

Trwałość

Hałas zewnętrzny

Trakcja na mokrej nawierzchni

Stabilność przy wysokich prędkościach

Opory toczenia

Przebieg

Powierzchnia styku

Zachowanie przy wysokiej prędkości

i wiele więcej…

Wszystkie zimowe opony do pojazdów ciężarowych testowane są pod kątem określonych osiągów, takich jak:

Trakcja na lodzie

Hamowanie na lodzie

Przyczepność na śniegu (test przyspieszenia dla opon ciężarowych na śniegu)

Trakcja na śniegu

Hamowanie na śniegu

Kierowalność na śniegu

Jazda pod górę

i wiele innych …

Należy pamiętać, że poprawa jednej właściwości może prowadzić do pogorszenia innej. Widać to na przykładzie zależności między oporami toczenia a zużyciem. Opracowanie mieszanki bieżnika, która zmniejsza opory toczenia lub poprawia ekonomikę zużycia paliwa, zwykle powoduje skrócenie okresu eksploatacji opon, ponieważ zużywają się one szybciej. Goodyearowi od lat udaje się wprowadzać ulepszenia w tym obszarze bez kompromisów na innych parametrach opon.