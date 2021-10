Kontrole autobusów. Niesprawne autobusy wycieczkowe

Na prośbę rodziców inspektorzy z dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego skontrolowali autobus, którym na wycieczkę szkolną miały jechać dzieci jednej z wrocławskich szkół podstawowych. Gdy tylko funkcjonariusze podeszli do autobusu usłyszeli dźwięk uchodzącego powietrza. Okazało się, że nieszczelny jest układ hamulcowy. Autobus nie został dopuszczony do ruchu. Inspektorzy ukarali kierowcę mandatem karnym i zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu.

Natomiast w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej świętokrzyscy inspektorzy ITD skontrolowali autokar, którym również miał wyruszyć na wycieczkę z dziećmi. Już po wejściu do autobusu funkcjonariusze zauważyli na desce rozdzielczej czerwoną kontrolkę, ostrzegającą o awarii układu hamulcowego. Okazało się, że w pojeździe nie działał ABS, a także uszkodzony był układ hamowania długotrwałego (tzw. retarder). Na miejsce kontroli przewoźnik zobowiązał się podstawić drugi, ale już sprawny autobus.

Każdy, kto ma wątpliwości co do stanu technicznego autobusu, może zgłosić prośbę o przeprowadzenie kontroli pojazdu. Należy skontaktować się z właściwym miejscowo Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego. Inspektorzy przyjadą we wskazane miejsce i skontrolują stan techniczny pojazdu oraz sprawdzą „kondycję” kierowcy.