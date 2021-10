Umowy na projekt i budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S19 na Podlasiu

Po podpisaniu umów do fazy realizacji przeszło w tym roku już 40 zadań o łącznej długości blisko około 515 km i wartości ponad 15,5 mld zł.

– Krok po kroku przybliżamy się do realizacji całej S19, której znakomita większość będzie stanowiła międzynarodowy szlak Via Carpatia. W tym roku zawarliśmy już dziesięć umów z wykonawcami tej trasy. Trwają przetargi na sześć odcinków, a na kolejny ogłosimy jeszcze w tym roku – podkreśla Tomasz Żuchowski , p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. – Cała S19 będzie miala długość ponad 560 km. Przygotowujemy dokumentację dla ostatnich ponad 60 km w woj. mazowieckim i podkarpackim.

Odcinki, które wchodzą do realizacji w systemie Projektuj i buduj, mają odpowiednio 12,2 km (Bielsk Podlaski – Boćki) oraz 25 km (Malewice – Chlebczyn). Tym samym, w woj. podlaskim i częściowo mazowieckim, w realizacji jest 118 km szlaku Via Carpatia. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla obu tych części S19 planowane jest na II kwartał 2023 r. Zakończenie prac i oddanie odcinków do użytku przewidziane jest w II kwartale 2025 r.

Poza szlakiem Via Carpatia powstaje jeszcze 15,8 km dwujezdniowej drogi od Kuźnicy (granica z Białorusią) do Sokółki. Początkowe 5,25 km w klasie GP (droga główna ruchu przyspieszonego), a dalsze 10,5 km w standardzie drogi ekspresowej S19.