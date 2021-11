Mercedes-Benz eActros w rzeczywistej eksploatacji u pierwszych klientów w Niemczech i Holandii

Kolejny eActros, skonfigurowany jako śmieciarka, ma trafić do eksploatacji w firmie Remondis, będącej liderem w dziedzinie recyklingu, gospodarki wodnej oraz usług komunalnych i przemysłowych. Te elektryczne ciężarówki powstały w ramach próbnych cykli produkcyjnych.

eActros w firmie Logistik Schmitt



– Wczesny prototyp eActrosa z akumulatorowym napędem elektrycznym mieliśmy już okazję intensywnie testować od lipca 2019. Dotychczas samochód ten przejechał dla nas około 70 tysięcy kilometrów i dowiódł swojej niezawodności w trudnych warunkach pogodowych, przy czym odbyliśmy nim prawie siedem tysięcy kursów, przewożąc łącznie 137 tysięcy nośników ładunku. Przetransportował już dla nas ponad 40 tysięcy ton. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że w miejsce prototypu wejdzie u nas teraz eActros przedseryjny – mówi Rainer Schmitt, wspólnik zarządzający w spółce Logistik Schmitt.

Tymczasem nowy pojazd nadal kursuje codziennie, na trzy zmiany, między Rastatt a Gaggenau. Do Rastatt eActros przewozi obudowy skrzyń biegów, natomiast do Gaggenau dostarcza komponenty osi. Jego dobowy przebieg dochodzi do 300 km. W ramach wieloletniego testu tej wysokotonażowej ciężarówki elektrycznej, odbywającego się w dolinie rzeki Murg w rejonie miast Rastatt i Gaggenau, jej system napędowy zostanie porównany z napędem zasilanym z napowietrznej sieci trakcyjnej (projekt „eWayBW”). Jednakże Daimler Truck we własnym zakresie nie planuje wytwarzać ciężarówek z takim zasilaniem.

W firmie Simon Loos w Holandii

Simon Loos, lider w branży usług logistycznych z siedzibą w Holandii, eksploatuje eActrosa wyposażonego w skrzyniową zabudowę chłodniczą, obsługując sieć supermarketów Albert Heijn. Dzień pracy tego eActrosa zaczyna się w centrum dystrybucyjnym w Delfgauw (prowincja Holandia Południowa). Stamtąd elektryczna ciężarówka rozwozi świeże artykuły spożywcze, wymagające kontrolowanej temperatury, do sieciowych supermarketów w różnych miastach regionu, m.in. w Rotterdamie, Hadze i Delfcie. eActros kursuje przez siedem dni w tygodniu, pokonując w ciągu doby około 300 km – nie emitując lokalnie CO2. Jego akumulatory doładowują się przez noc w centrum dystrybucyjnym w Delfgauw, gdzie firma Albert Heijn wyposażyła swój nowo zbudowany innowacyjny obiekt w szereg terminali szybkiego ładowania.

– Należymy w Holandii do wiodących usługodawców logistycznych, więc w swojej strategii przywiązujemy oczywiście dużą wagę do zrównoważonego rozwoju. Już od roku 2014 gromadzimy we flocie doświadczenia z napędami alternatywnymi. W zeszłym roku przetestowaliśmy z bardzo dobrym rezultatem prototyp eActrosa, świadcząc dynamiczne usługi logistyczne dla sieci supermarketów Albert Heijn. Jesteśmy dumni, że otrzymamy teraz do wypróbowania kolejnego eActrosa, tym razem przedseryjnego. Samochód ten, dzięki swojemu znacznemu zasięgowi, da nam większą elastyczność w codziennej pracy. Jesteśmy ciekawi, czy w ogóle konieczne będzie doładowywanie pomiędzy kursami, ale w razie czego dysponujemy w bazie sprzętem do szybkiego ładowania. Wspólnie z siecią Albert Heijn i Mercedes-Benz Trucks cieszymy się już na nowe doświadczenia, jakie czekają nas w nadchodzących miesiącach podczas eksploatacji tej ciężarówki. Cieszymy się m.in. ze względu na strefy zerowej emisji, które mają być u nas wprowadzone w roku 2025 – powiedział Wim Roks, menedżer floty w firmie Simon Loos.

Tevex Logistics – transport żywności przyjazny dla środowiska

Firma Tevex Logistics, mająca siedzibę w Rheda-Wiedenbrück, będzie eksploatować nowego, 27-tonowego eActrosa w trybie wielozmianowym. Jest to spółka logistyczna należąca do grupy Tönnies. eActros posłuży jej do codziennego rozwożenia własnych, wysokojakościowych artykułów spożywczych do różnych klientów w rozszerzonej strefie transportu lokalnego. Przedsiębiorstwo spodziewa się, że ciężarówka będzie pokonywała dziennie do 600 kilometrów. Jej akumulator będzie ładowany z terminala na terenie własnego zakładu we wschodniej Westfalii.

– Dla przedsiębiorstwa Tevex Logistics, należącego do grupy Tönnies, w której jesteśmy odpowiedzialni za logistykę, ten modelowy projekt z eActrosem dostarczonym przez Mercedes-Benz Trucks stanowi następny krok w proekologicznej strategii «t30». Nasz cel – to być najprzyjaźniejszym dla środowiska przedsiębiorstwem w branży spożywczej na rynku – deklaruje Dirk Mutlak, dyrektor zarządzający Tevexu. – Wiadomo zaś, że logistyka odgrywa znaczącą rolę w zmniejszeniu śladu węglowego naszych produktów.

Śmieciarka eActros w firmie Remondis

Kolejny eActros jest w tej chwili konfigurowany pod eksploatację w charakterze śmieciarki dla firmy Remondis. Remondis planuje wykorzystywać tego eActrosa w centrum Kolonii do wywozu odpadów od klientów biznesowych. Firma przewiduje również dodatkowy cykl testowy przy wywozie odpadów komunalnych „od budynku do budynku”.

– Cieszymy się, że zmierzamy ku elektrycznej przyszłości, i że obniżymy emisję CO2 w centrum miasta – powiedział Peter Lindlar, dyrektor zarządzający spółki REMONDIS Wertstoff-Recycling GmbH & Co. KG.

Chłodziarka transportowa firmy FRIGOBLOCK do eActrosa

Dwa eActrosy eksploatowane we flotach Simon Loos i Tevex Logistics są wyposażone w chłodziarkę transportową firmy FRIGOBLOCK, która pozwala realizować przewozy ładunków wymagających ciągłego chłodzenia.

– Biorąc pod uwagę szybkie przemiany i innowacje, jakie dokonują się w transporcie chłodniczym, można stwierdzić, że elektryczne technologie Thermo King i FRIGOBLOCK uczyniły nas godnym zaufania partnerem dla renomowanych liderów branży takich jak Mercedes-Benz Trucks – stwierdza Francesco Incalza, prezes Thermo King na Europę, Bliski Wschód i Afrykę. – Podstawowym założeniem naszej strategii jest ciągłe poszukiwanie nowych dróg z myślą o unowocześnianiu łańcucha chłodniczego i o upowszechnianiu napędów elektrycznych w branży transportowej. Inteligentna, innowacyjna konstrukcja chłodziarki transportowej FK25i FRIGOBLOCK przynosi naszym klientom wymierne korzyści i przyczynia się do szybszego postępu w dziedzinie ciężarówek z elektrycznym napędem i wyposażeniem chłodniczym – a postęp ten zmierza do zminimalizowania szkodliwego oddziaływania transportu na środowisko.