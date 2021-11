Solaris zaprezentował cztery bezemisyjne autobusy na Transexpo Kielce 2021

Podczas XV Międzynarodowych Targów Transportu Zbiorowego Transexpo, firma Solaris Bus & Coach zaprezentowała aż cztery autobusy zeroemisyjne. Dwa z nich to niskowejściowe modele, Solaris Urbino 15 LE electric oraz mający swoją premierę zaledwie miesiąc temu, Solaris Urbino 9 LE electric. Trzeci z prezentowanych pojazdów to najbardziej zaawansowany technologicznie autobus producenta – wodorowy Solaris Urbino 12 hydrogen. Firma Solaris prezentuje również na targach w Kielcach autobus szkolny z napędem elektrycznym.

Solaris nieustannie od 20 lat inwestuje w technologie ograniczające wpływ na środowisko naturalne. W ostatnich 2 dekadach firma dostarczyła blisko 3000 pojazdów bezemisyjnych do klientów w dwudziestu dwóch państwach, realnie przyczyniając się do zmiany oblicza transportu publicznego w Europie.

Na targach Transexpo 2021 producent pokazuje swoje najnowsze i najbardziej innowacyjne rozwiązania. Komplementarne bezemisyjne portfolio autobusów marki Solaris sprawia, że producent jest przygotowany na współczesne wyzwania oraz zróżnicowane potrzeby klientów odnośnie do zasięgu, elastyczności i operacyjności pojazdów.

Solaris Urbino 15 LE electric

Zeszłoroczna premiera Solaris Urbino 15 LE electric wyznaczyła nowy etap rozwoju marki Solaris – Urbino electric po raz pierwszy wyjechał poza granice miasta. Głównym celem przyświecającym inżynierom Biura Badań i Rozwoju firmy Solaris, którzy pracowali nad stworzeniem Urbino 15 LE electric, było opracowanie konstrukcji autobusu, który z powodzeniem będzie mógł być wykorzystywany zarówno jako autobus miejski, jak i w przewozach międzymiastowych.

Trójosiowe Urbino spełnia wymagania zarówno pierwszej, jak i drugiej klasy pojazdów, a także obu kategorii jednocześnie. Dzięki bateriom Solaris High Energy o łącznej pojemności ponad 600 kWh Urbino 15 LE electric może pokonać dystans nawet kilkuset kilometrów na jednym ładowaniu. Klimatyzacja z pompą ciepła pozwala ponadto zwiększyć efektywność energetyczną pojazdu.

Sercem 15-metrowego autobusu jest elektryczny silnik centralny o mocy 300 kW. Dla jeszcze większej sprawności i mniejszego zużycia energii instalację napędową wykonano w nowatorskiej technologii SiC, czyli z wykorzystaniem układów opartych o węglik krzemu.

Urbino 15 LE electric został przystosowane do podróży na długich trasach międzymiastowych. W klimatyzowanym wnętrzu mieszczą się 53 fotele zaopatrzone w pasy bezpieczeństwa i posiadające funkcję regulacji pochylenia oparcia. Rozmieszczenie siedzeń spełnia wymagania Bus Nordic. Dzięki temu podróż w Urbino 15 LE electric jest odpoczynkiem i przyjemnością. Dodatkowe dwa miejsca siedzące zaopatrzone są w ISO-FIX, czyli system, który umożliwia bezpieczne mocowanie fotelików dziecięcych.

Dzięki innowacyjnym systemom, kierowcy mogą cieszyć się komfortową i bezpieczną jazdą nawet w trudnych warunkach drogowych. Interaktywny panel z ekranami dotykowymi łączy w sobie wiele zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa. Począwszy od ostrzeżeń o zapięciu pasów u kierowcy, automatycznie włączanych świateł i wycieraczek, poprzez szerokokątne kamery w miejscu lusterek bocznych, które zapewniają doskonałą widoczność. Duża paleta wyboru dodatkowego wyposażenia spełnia potrzeby zarówno ruchu miejskiego, jak i tras podmiejskich, pozwala także idealne dobrać konfigurację do indywidualnych potrzeb operatora.

Solaris Urbino 15 LE electric został nagrodzony w konkursie „Zrównoważony Rozwój 2021” przez niemiecki magazyn „busplaner”.

Solaris Urbino 9 LE electric

Najmłodszy członek elektrycznej rodziny Solaris Urbino – 9-metrowy, niskowejściowy autobus elektryczny został zunifikowany z pozostałymi pojazdami IV generacji. Także ten model został skonstruowany w taki sposób, by można go było dopasować do wymogów homologacyjnych w klasie I lub II. Autobus stanowi doskonały element łączący sieć dróg miejskich i podmiejskich na obszarze aglomeracji.

Urbino 9 LE electric wyposażony jest w elektryczny silnik centralny o maksymalnej mocy chwilowej 220 kW. W prezentowanym modelu układ napędowy zasila energia pochodząca z zestawu baterii Solaris High Energy o pojemności ponad 350 kWh. Urbino 9 LE electric został wyposażony w ogrzewanie hybrydowe. Zamontowanie dodatkowych magazynów energii oraz optymalizacja jej zużycia pozwala na pokonywanie dużo większych dystansów na jednym ładowaniu, niż było to możliwe w przypadku modelu Urbino 8,9 LE electric.

Mimo swoich niewielkich gabarytów pojazd oferuje znaczną liczbę miejsc siedzących, z których większość jest zwrócona w kierunku jazdy. Przestronne, klimatyzowane wnętrze pomieści nawet 31 wygodnych siedzeń. Zwiększona odległości pomiędzy fotelami w premierowym modelu gwarantuje wygodę podróżujących, spełniając również wymogi Bus Nordic. W autobusie znajdują się także miejsca o podwyższonej dostępności – dla osób z niepełnosprawnościami czy podróżnych z wózkami dziecięcymi – oraz opcjonalnie miejsca siedzące wyposażone w ISO-FIX. Dzięki unowocześnionej konstrukcji w tylnej części autobusu uzyskano więcej przestrzeni nad głowami pasażerów, co wpływa pozytywnie na jakość podróży. Jednocześnie kompaktowe wymiary pojazdu sprawiają, że doskonale poradzi sobie w ciasnej przestrzeni miejskiej, a także przy stromych podjazdach czy na ostrych górskich zakrętach.

Solaris Urbino 12 hydrogen

Ten najbardziej zaawansowany technologicznie autobus firmy Solaris został zaprezentowany światu podczas odbywającego się w Sztokholmie Globalnego Szczytu Transportu Publicznego 2019. W zaledwie 2 lata od premiery Solaris dostarczył autobusy wodorowe do klientów z Niemiec, Włoch i Niderlandów, a portfel zamówień cały czas rośnie.

Solaris Urbino 12 hydrogen cieszy się w ostatnim czasie rosnącą popularnością i nieustannie zyskuje kolejnych nabywców, również w Polsce. Pierwszym polskim miastem, które stanie się pionierem w korzystaniu z energii wodorowej w transporcie miejskim, jest Konin. Umowa, podpisana w lipcu tego roku, zakłada dzierżawę pojazdu na okres 4 lat. Urbino 12 hydrogen trafi do Konina w 2022 roku. Tam też, do końca 2021 roku, powstanie pierwsza ogólnodostępna stacja tankowania wodoru w Polsce.

– Coraz więcej miast silnie inwestuje w nowoczesny i czysty transport publiczny. Cieszę się, że Solaris może być częścią tego procesu, oferując swoje najnowsze bezemisyjne pojazdy. Wodór ma szansę stać się jednym z filarów transformacji transportu publicznego w całej Europie. Wszystkie bezemisyjne technologie mogą się perfekcyjnie uzupełniać i czerpać z postępu technologicznego napędów elektrycznych i ich komponentów – powiedział Petros Spinaris, członek zarządu Solaris Bus & Coach odpowiedzialny za obszar Sprzedaży, Marketingu i Customer Service.

Solaris Urbino 12 hydrogen wyposażony jest w ogniwo paliwowe, które pełni funkcję miniaturowej elektrowni wodorowej na pokładzie pojazdu. Dzięki zastosowanej technologii autobus ma możliwość pokonania na pojedynczym tankowaniu aż 350 km. Energia elektryczna w ogniwie wodorowym powstaje w procesie odwróconej elektrolizy wody i przekazywana jest bezpośrednio do układu napędowego, którym jest oś z elektrycznymi silnikami. Jedynymi produktami reakcji chemicznej zachodzącej w ogniwie są ciepło oraz para wodna.

W autobusie wykorzystano zestaw ogniw paliwowych o mocy 70 kW. Dodatkowo wyposażono go w niewielkich rozmiarów baterię trakcyjną Solaris High Power o pojemności 30 kWh. Jej zadaniem jest wspomaganie ogniwa paliwowego w chwilach największego zapotrzebowania na energię elektryczną. Bateria ładowana jest energią pochodzącą z wodoru oraz poprzez rekuperację z procesu hamowania.

Niezbędny do zasilania autobusu wodór magazynowany jest w pojeździe Urbino 12 hydrogen w postaci gazowej pod ciśnieniem 350 bar, w umieszczonych na dachu zbiornikach o łącznej pojemności 1560 litrów. Na końcu każdego ze zbiorników zamontowany jest zawór wielofunkcyjny zawierający szereg zabezpieczeń.

Prezentowany autobus wodorowy Solarisa może pomieścić na swoim pokładzie 31 osób na miejscach siedzących. Podobnie jak w Urbino 15 LE electric i Urbino 9 LE electric w pojeździe wodorowym również zastosowano system komfortu klimatycznego z pompą ciepła CO2. W tym przypadku pompa dodatkowo wykorzystuje ciepło odpadowe z ogniwa paliwowego. To rozwiązanie gwarantuje niezwykłą efektywność energetyczną, co ma przełożenie na duży zasięg pojazdu.

Szkolny autobus elektryczny

Autobus szkolny z napędem elektrycznym to model Solaris Urbino 12 electric, który został dostosowany do przewozu uczniów. Prezentowany na targach model na co dzień wozi dzieci do szkoły na terenie gminy Gręboszów. Pojazd trafił do klienta w 2020 roku i jest jednym z nielicznych szkolnych e-busów tej klasy, jakie można spotkać na europejskich drogach. Ze względu na brak emisji spalin w miejscu użytkowania, autobusy elektryczne stanowią świetne rozwiązanie w przypadku przewozów szkolnych.

Pomarańczowe, szkolne Urbino 12 electric zostało zaopatrzone w tablice informujące o przewozie dzieci, znajdujące się na przedniej i tylnej ścianie pojazdu. Dostęp na pokład umożliwiają dwa wejścia, których otwarciu towarzyszy sygnał akustyczny. Pomarańczowy świetlny “kogut” na dachu zapala się automatycznie, gdy drzwi autobusu są otwarte.

Elektryczny „gimbus” pomieści 41 młodych pasażerów na pokładzie. Wszystkie siedzenia w autobusie są wyposażone w pasy bezpieczeństwa. Autobus jest w pełni przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Przy drugich drzwiach przewidziano rampę ułatwiającą wjazd na pokład, a po zdemontowaniu podestu naprzeciw drzwi możliwy jest przewóz wózka inwalidzkiego, pozostawiając w pojeździe do dyspozycji 37 miejsc siedzących.

W „e-gimbusie” zastosowano innowacyjne baterie Solaris High Energy+ o łącznej pojemności niemal 240 kWh. Z kolei za napęd odpowiada oś elektryczna z dwoma zintegrowanymi silnikami elektrycznymi o mocy 125 kW każdy.

Zakup ekologicznego pojazdu został dofinansowany przez Narodowy Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), w ramach programu „Kangur – bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły”.

Fot. Solaris