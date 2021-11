Projekt „IVECO Truck Queens” nagrodzony we Włoszech

​

Włoskie wydawnictwo ADC Group nagrodziło w aż trzech kategoriach film dokumentalny zrealizowany przez IVECO we współpracy z Ogilvy i Freeda. W plebiscycie NC Digital Awards, realizacja IVECO została uznana za najlepszą kampanię komunikacyjną zrealizowaną w internecie.

Projekt „IVECO Truck Queens” otrzymał trzy nagrody w konkursie NC Digital Awards: pierwsze miejsce w kategorii internetowej komunikacji marki w segmencie B2B, drugie miejsce w rywalizacji o Grand Prix w komunikacji na Facebooku i Instagramie oraz trzecie miejsce w kategorii internetowej komunikacji marki w segmencie B2C.

Wyboru dokonało jury złożone ze specjalistów w dziedzinie komunikacji i mediów internetowych. Scenariusz filmowego dokumentu opracowała międzynarodowa agencja kreatywna Ogilvy, a za produkcję odpowiadała agencja Freeda, która tworzy oryginalne, angażujące treści w mediach społecznościowych. Film zrealizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet przedstawia rolę kobiet w świecie transportu.

Celem projektu cyfrowej komunikacji było oddanie głosu niezłomnym kobietom, które postanowiły związać swoją karierę zawodową z pojazdami ciężarowymi oraz z zapałem i determinacją codziennie przełamują stereotypy płci i przecierają szlaki dla młodszych pokoleń.

Widzowie poznają historie trzech kobiet z różnych krajów i środowisk. Wszystkie trzy panie pasjonują się samochodami ciężarowymi: Judith Ehrmann jest doświadczonym mechanikiem w Team Schwabentruck, Lorella Della Torre pracuje jako dyrektor sprzedaży w jednej z włoskich placówek dealerskich IVECO, a Oti Cabadas wbrew tradycyjnym uprzedzeniom została kierowcą ciężarówki. Bohaterki filmu opowiadają o przeciwnościach i uprzedzeniach, z którymi się spotykają, gdy odważnie walczą o należne im uznanie zawodowe w wybranej przez siebie dziedzinie. Film był wyemitowany na platformie IVECO LIVE CHANNEL (www.ivecolivechannel.com) oraz udostępniony na kanałach IVECO i Freeda w mediach społecznościowych.

– Jesteśmy bardzo dumni, że ten film dokumentalny został doceniony tak prestiżową nagrodą. Rzuca on światło na rolę kobiet w naszej branży oraz prezentuje odwagę i determinację, jaką wnoszą one do swojego zawodu. Mamy nadzieję, że przykład kobiet, które są „nie do zatrzymania” zainspiruje więcej dziewczyn do przełamywania stereotypów oraz realizowania pasji i rozwijania kariery w obszarach, które same wybiorą – powiedziała Maria Laura Iascone, IVECO Global Brand Marketing Director.



Inicjatorem plebiscytu NC Digital Awards, który w tym roku miał już 10-tą edycję, jest włoskie wydawnictwo ADC Group. Nagrody przyznawane są profesjonalistom w dziedzinie reklamy, marketingu, mediów i organizacji wydarzeń za najwyższą jakość w komunikacji internetowej we Włoszech.

(MM)

Fot. IVECO