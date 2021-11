10 i 11 listopada 2021 – zakazy ruchu ciężarówek

W Polsce ograniczenia w ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton będą obowiązywać:

10 listopada – od godz. 18:00 do godz. 22:00,

11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości) – od godz. 8:00 do godz. 22:00.

Zakazy wynikają z rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 783).

Ograniczenia w ruchu nie obejmują m.in. pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych, akcjach humanitarnych, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, usuwaniu awarii oraz używanych:

do przewozu lekarstw i środków medycznych,

dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych,

do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych,

do przewozu żywych zwierząt,

do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,

w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,

przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu.

Zakazy nie obejmują również:

pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

pojazdów wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych.

Pełen katalog pojazdów, które nie muszą stosować się do wprowadzonych ograniczeń w ruchu, został wskazany w rozporządzeniu Ministra Transportu.

Za naruszenie przepisów dotyczących ograniczeń ruchu pojazdów powyżej 12 ton dmc, kierowcy grozi mandat w wysokości do 500 zł, a przedsiębiorcy kara administracyjna 2000 zł. Również zarządzający transportem w firmie może otrzymać decyzję o nałożeniu kary pieniężnej 1000 zł.

Inspekcja Transportu Drogowego apeluje do wszystkich kierowców o rozwagę, przestrzeganie przepisów oraz jazdę z prędkością dostosowaną do panujących warunków na drodze. Pośpiech na drodze jest złym doradcą.