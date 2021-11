Ruszyła produkcja seryjna elektrycznej ciężarówki – Mercedes-Benz eActros

Oficjalnego otwarcia linii produkcyjnej oraz uroczystej inauguracji produkcji w największym zakładzie montażowym samochodów ciężarowych Mercedes-Benz dokonały Daniela Schmitt, minister gospodarki kraju związkowego Nadrenia-Palatynat, oraz Karin Rådström, członek zarządu Daimler Truck AG, odpowiedzialna za Mercedes-Benz Trucks, wraz ze Svenem Gräble, szefem Mercedes-Benz Trucks Operations, dr. Andreasem Bachhoferem, szefem zakładu i produkcji w Wörth oraz Thomasem Zwickiem, przewodniczącym rady zakładowej fabryki w Wörth.

Centralnym punktem produkcji seryjnej eActrosa jest Future Truck Center – hala produkcyjna w budynku 75, którą dziś uroczyście oddano do użytku wraz z rozpoczęciem produkcji seryjnej. W tym miejscu odbywać się będzie także elektryfikacja kolejnych ciężarówek Mercedes-Benz o neutralnej emisji CO 2 . Na drugą połowę 2022 r. zaplanowano rozpoczęcie produkcji seryjnej pojazdu eEconic, zaprojektowanego do zastosowań komunalnych. Na rok 2024 przewiduje się gotowość do produkcji seryjnej eActrosa LongHaul, przeznaczonego do transportu dalekobieżnego.

– Dzisiejsze rozpoczęcie seryjnej produkcji eActrosa jest namacalnym dowodem na to, że poważnie myślimy o transporcie bezemisyjnym – stwierdziła Karin Rådström, członek zarządu Daimler Truck AG, odpowiedzialna za Mercedes-Benz Trucks. – eActros, jako pierwsza seryjna ciężarówka marki Mercedes-Benz z akumulatorowym napędem elektrycznym, oraz powiązane z nim usługi są dla nas i naszych klientów ogromnym krokiem na drodze do osiągnięcia neutralności emisji CO 2 w drogowym transporcie towarowym. Pojazd ten ma także szczególne znaczenie dla fabryki w Wörth i jej dalszego kierunku rozwoju. Już dziś wkraczamy w przyszłość produkcji samochodów ciężarowych Mercedes-Benz i chcemy tu znacznie rozszerzać produkcję seryjną naszych elektrycznych samochodów ciężarowych.

– Wraz z rozpoczęciem seryjnej produkcji eActrosa w zakładzie w Wörth nasz kraj związkowy robi kolejny ważny krok w kierunku realizacji wizji przyszłościowej mobilności ludzi i towarów. eActros, jako produkt powstający w Nadrenii-Palatynacie, stanowi również zabezpieczenie łańcucha tworzenia wartości przemysłowej w naszym kraju związkowym i jest istotnym znakiem dowodzącym, że możemy z powodzeniem sprostać transformacji w przemyśle motoryzacyjnym – podkreśla Daniela Schmitt, minister gospodarki i transportu Nadrenii-Palatynatu.

Thomas Zwick, przewodniczący rady zakładowej fabryki Mercedes-Benz w Wörth: – To historyczna chwila zarówno dla naszego zakładu, jak i dla całego regionu. W naszej fabryce, ulokowanej w południowym Palatynacie, rodzi się transport jutra. Powstaną nowe miejsca pracy i nowe profile zawodowe dla pracowników, a wraz z nimi możliwości doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji. Wspólnie kształtujemy trwającą transformację naszego zakładu!

Future Truck Center – centrum elektryfikacji samochodów ciężarowych z napędami alternatywnymi w Wörth

– Transformacja techniczna naszej branży w kierunku samochodów ciężarowych o lokalnie neutralnej emisji CO 2 oznacza również ogromne zmiany dla naszych zakładów i naszej produkcji. Rozpoczęcie seryjnej produkcji eActrosa nie jest dla nas zwykłym rozruchem, ale prawdziwym nowym początkiem – stwierdził Sven Gräble, szef Mercedes-Benz Trucks Operations. – Nasz tzw. system «fullflex» umożliwia włączenie elektrycznych samochodów ciężarowych w już istniejący system produkcji. W ten sposób zakład może efektywnie i jeszcze szybciej dostosowywać się do konkretnego zapotrzebowania rynkowego oraz niezawodnie spełniać wysokie standardy jakościowe Mercedes-Benz.

Zanim egzemplarz eActrosa trafi do elektryfikacji w Future Truck Center, zostaje elastycznie włączony w produkcję na istniejącej linii montażowej, obok ciężarówek z napędem konwencjonalnym. Zasadniczo budowa różnych typów pojazdów ma być jak najbardziej zintegrowana, a podstawowa konstrukcja montowana na jednej linii – niezależnie od tego, czy montuje się konwencjonalny silnik spalinowy, czy elektryczny układ napędowy.

Następnie eActros trafia do Future Truck Center, gdzie odbywa się elektryfikacja pojazdu. W ostatnich miesiącach prowadzono tu intensywne przygotowania do wdrożenia nowych procesów produkcyjnych. Obejmowały one m.in. budowę nowej linii montażowej, na której realizowane są kolejne etapy montażu eActrosa. Oprócz akumulatorów wysokiego napięcia, na różnych etapach produkcji montowane są inne komponenty wysokiego napięcia, w tym moduł ładowania, stanowiący interfejs łączący pojazd i jego akumulator ze stacją ładowania. W Future Truck Center, po zmontowaniu wszystkich komponentów, następuje uruchomienie całego systemu, po czym ciężarówka jest zdolna do jazdy. Do wykończenia i kontroli końcowej pojazd zostaje ponownie włączony w regularny proces produkcji.

Nowe procesy produkcyjne pociągają za sobą również nowe wymagania w zakresie kwalifikacji i dalszego rozwoju zawodowego pracowników. W zakładowym centrum kształcenia i doskonalenia zawodowego w Wörth, począwszy od 2018 r., już ponad 2500 pracowników podniosło swoje kwalifikacje w dziedzinie pojazdów z instalacją wysokiego napięcia i komponentów wysokonapięciowych – uzyskując kompetencje niezbędne do montażu samochodów ciężarowych z napędem elektrycznym.

Zakład w Wörth – centrum produkcji ciężarówek o lokalnie neutralnej emisji CO 2 w ramach sieci produkcyjnej samochodów ciężarowych Mercedes-Benz

Na początek eActros – po nim pojawią się kolejne modele. W połowie lipca przedstawiciele kierownictwa i rady zakładowej uzgodnili pakiet przyszłościowy, obejmujący ekologiczną seryjną produkcję samochodów ciężarowych z akumulatorowym napędem elektrycznym i napędem na ogniwa paliwowe w fabryce Mercedes-Benz w Wörth, a także kwestie rozwoju i doskonalenia zawodowego pracowników w ramach tej transformacji oraz dalszej cyfryzacji zakładu. Daimler Truck zdecydowanie stawia na zakład w Wörth, który w dłuższej perspektywie odegra w przedsiębiorstwie ważną rolę w ramach transformacji prowadzącej do neutralności transportu pod względem emisji CO 2 . Decyzja o produkowaniu w Wörth bezemisyjnych ciężarówek zapewni zakładowi długofalowe wykorzystanie mocy produkcyjnych i stabilność zatrudnienia.

Dr Andreas Bachhofer, szef zakładu i produkcji w Wörth: – W najbliższych latach nasza wysoce elastyczna organizacja procesu produkcyjnego zapewni fabryce Mercedes-Benz w Wörth możliwość efektywnego produkowania zarówno ciężarówek konwencjonalnych, jak i tych o lokalnie neutralnej emisji CO 2 – a tym samym konkurencyjność całego zakładu. Wörth staje się ośrodkiem transportu przyszłości w sieci produkcyjnej samochodów ciężarowych Mercedes-Benz. Łączymy nasze techniczne know-how z najwyższą elastycznością, a więc również z wydajnością produkcji, a wszystko to w neutralnej pod względem emisji CO 2 , zdigitalizowanej fabryce, wyposażonej w odpowiednią logistykę i infrastrukturę.

„Zielona fabryka” – neutralność emisji CO 2 również w produkcji

Oprócz produktów, także cały zakład w Wörth, łącznie z produkcją, ma od 2022 r. osiągnąć neutralność pod względem emisji CO 2 , podobnie jak wszystkie inne europejskie zakłady Daimler Truck. Umożliwi to m.in. unikalny system „zielonej” energii elektrycznej w koncernie Daimler – podstawę produkcji neutralnej pod względem emisji CO 2 stanowić będzie prąd elektryczny z odnawialnych źródeł energii, wolny od emisji dwutlenku węgla. Od 2022 roku zakład będzie czerpał energię elektryczną z farm wiatrowych i fotowoltaicznych, a także z elektrowni wodnych. Dążąc do uzyskania miana zielonej fabryki, zakład Mercedes-Benz w Wörth ma również w dłuższej perspektywie pracować bez emisji CO 2 poprzez stopniowe tworzenie w ciągu najbliższych lat całkowicie odnawialnego systemu energetycznego. Istotną rolę odgrywa tu również ciągłe zwiększanie efektywności energetycznej w fabryce. Przykładem niech będzie centralny absorpcyjny układ chłodzenia, który w przyszłości zastąpi setki zdecentralizowanych urządzeń klimatyzacyjnych w zakładzie, wykorzystując do klimatyzacji istniejące ciepło zamiast energii elektrycznej. Ponadto również istniejące budynki wraz z infrastrukturą zostaną gruntownie odnowione pod kątem efektywności energetycznej, a w produkcji wdrożone zostaną nowe, bardziej przyjazne dla klimatu rozwiązania techniczne, na przykład tzw. proces „Eco Paint” w lakierni.

Mercedes-Benz eActros – od pojazdu koncepcyjnego do produktu seryjnego

Po zaprezentowaniu przez Mercedes-Benz Trucks na Międzynarodowych Targach Pojazdów Użytkowych IAA 2016 w Hanowerze pojazdu koncepcyjnego ciężkiej ciężarówki do transportu dystrybucyjnego na obszarach miejskich, już w 2018 roku dziesięć prototypowych egzemplarzy eActrosa zostało poddanych praktycznym testom u różnych klientów w Niemczech i innych krajach europejskich. Celem „innowacyjnej floty eActrosów” było wspólne z klientami zdobywanie wiedzy, potrzebnej do uruchomienia produkcji seryjnej eActrosa. W porównaniu z prototypami pojazd seryjny został jeszcze znacznie udoskonalony pod kątem takich właściwości, jak zasięg, osiągi napędu i bezpieczeństwo.

Technicznym sercem eActrosa jest jednostka napędowa z dwoma zintegrowanymi silnikami elektrycznymi i dwustopniową skrzynią biegów. Oba silniki zapewniają imponujący komfort oraz wysoką dynamikę jazdy, natomiast cichy i bezemisyjny napęd elektryczny umożliwia jednocześnie realizację dostaw w godzinach nocnych, a ponadto pozwala na wjazd do centrów miast, w których obowiązuje zakaz ruchu pojazdów z silnikiem wysokoprężnym. Zależnie od wariantu eActros czerpie energię z trzech lub czterech pakietów akumulatorowych, umożliwiających mu przejechanie nawet 400 km. eActrosa można ładować prądem o mocy do 160 kW – po podłączeniu do zwykłego terminalu szybkiego ładowania prądem stałym o natężeniu 400 A, ładowanie jego trzech pakietów akumulatorowych z poziomu 20 do 80 procent zajmuje nieco ponad godzinę. Oznacza to, że pod względem dyspozycyjności i wydajności eActros jest doskonale przygotowany do codziennej eksploatacji w transporcie dystrybucyjnym.

Aby wspierać firmy transportowe na każdym etapie ich drogi do elektromobilności, Mercedes-Benz Trucks włączył eActrosa w kompleksowy system, obejmujący również ofertę doradczą i usługową dla klientów, umożliwiającą maksymalne wykorzystanie pojazdu, optymalizację kosztów całkowitych oraz stworzenie infrastruktury ładowania. Ponadto ten elektryczny samochód ciężarowy wyróżnia się wysokim poziomem cyfryzacji i łączności sieciowej.

Dotyczy to również bezpieczeństwa pojazdu. Już w najnowszej generacji Actrosa z konwencjonalnym silnikiem wysokoprężnym Mercedes-Benz Trucks w imponujący sposób zademonstrował, jak wysoki poziom bezpieczeństwa jest dziś możliwy w komunikacji drogowej i za pomocą jakich środków producent realizuje swoją wizję bezwypadkowej jazdy. W przypadku eActrosa, Mercedes-Benz Trucks skoncentrował się nie tylko na bezpieczeństwie czynnym, wyposażając go standardowo na przykład w system MirrorCam, asystenta martwego pola S1R czy asystenta hamowania awaryjnego Active Brake Assist (ABA) piątej generacji z funkcją rozpoznawania pieszych, lecz także na wyzwaniach związanych z pojazdami elektrycznymi i systemami wysokiego napięcia (HV).

W pierwszej kolejności seryjny model eActrosa będzie dostępny w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, we Włoszech, Hiszpanii, Francji, Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Danii, Norwegii i Szwecji. Następnie dołączą kolejne rynki.

O fabryce Mercedes-Benz w Wörth

Największy zakład montażowy samochodów ciężarowych Mercedes-Benz w Wörth am Rhein, utworzony w roku 1963, produkuje ciężarówki Mercedes-Benz Arocs i Atego, a od ponad 20 lat także ciężkiego Actrosa, cieszącego się ogromną popularnością na całym świecie. Powstają tu także pojazdy specjalne Mercedes-Benz ‒ Econic, Unimog i Zetros. Dziennie Wörth może opuścić nawet 470 samochodów ciężarowych, wykonanych dokładnie według życzenia klienta. Klienci w ponad 150 krajach cenią jakość „made in Wörth”. Zakład nad Renem jest centrum kompetencyjnym globalnej sieci produkcyjnej samochodów ciężarowych Mercedes-Benz. Ponadto zakład Mercedes-Benz w Wörth posiada ponad 50-letnie doświadczenie w produkcji w systemie CKD (completely knocked down); na wiele rynków zamorskich dostarcza zestawy pojazdów do ostatecznego montażu na miejscu – do tej pory było to ponad 750 tysięcy zestawów. Zatrudniający około 10 tysięcy pracowników zakład Mercedes-Benz w Wörth jest drugim co do wielkości pracodawcą w Nadrenii-Palatynacie.