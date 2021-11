Continental przedstawia procedury awaryjne dla samochodów ciężarowych

Każdy kraj ma inne przepisy i protokoły dotyczące zdarzeń drogowych. Sieć serwisowa Conti360° w 37 krajach europejskich pomaga w utrzymaniu łańcuchów dostaw.

Awaria to kłopotliwe zdarzenie dla kierowców ciężarówek i autobusów – i to takie, w którym szybko potrzebują pomocy. W obecnym kryzysie związanym z pandemią koronawirusa szybka pomoc i informacje o tym, co należy zrobić, są dla nich ważniejsze niż kiedykolwiek, biorąc pod uwagę kluczową rolę, jaką odgrywają w utrzymaniu sprawnego przepływu niezbędnych towarów. Zwłaszcza w przypadku podróży transgranicznych, kierowcy mogą czuć się zagubieni w razie awarii i muszą być świadomi przepisów, których powinni przestrzegać. W tej sytuacji Continental, firma technologiczna i producent opon klasy premium, zebrał informacje dla kierowców i kierowników parków maszynowych w 24 krajach europejskich na temat różnych przepisów dotyczących awarii opon. Firma uruchomiła stronę internetową zawierającą wszystkie niezbędne informacje, w tym specyfikę rynkową i linię pomocy technicznej Conti360°, które można znaleźć (również w pliku PDF do pobrania) tutaj.

Informacje te dotyczą takich państw jak: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Republika Czeska, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Łukasz Tymoszczuk, menedżer sieci Conti360° w Continental Opony Polska, wyjaśnia, jak narodził się ten pomysł: – Początkowo opracowywaliśmy przepisy dotyczące awarii dla naszych pracowników obsługujących usługę Conti360°, aby mogli oni doradzać w zakresie protokołów i przepisów bezpieczeństwa na wypadek awarii, ale teraz udostępniliśmy je na naszej stronie internetowej, aby pomóc w nagłych wypadkach na drodze kierowcom i osobom zarządzającym flotami.

Szczególne zasady mają zastosowanie w Niderlandach, Szwecji i Francji

Jak wskazuje Continental, w niektórych krajach konieczne jest przestrzeganie specjalnych przepisów i protokołów. Na przykład w Niderlandach władze Rijkswaterstaat oceniają sytuację za pomocą kamer monitorujących lub z pojazdów drogowych i w razie potrzeby wzywają pomoc drogową. We Francji kierowcy (a nie dyspozytorzy flot) muszą sami nacisnąć przycisk SOS, aby powiadomić służby drogowe; tylko wtedy, gdy przycisk SOS nie działa, kierowca może bezpośrednio wezwać policję. Dyspozytor floty nie może powiadomić służb bezpieczeństwa na autostradzie o awarii. Na niektórych europejskich trasach w Szwecji (E4, E16, E18, E20) prawo stanowi, że w celu zabezpieczenia zepsutego pojazdu należy wezwać specjalny pojazd TMA.

Co należy zrobić w przypadku awarii związanej z oponą?

Przygotowane przez firmę Continental zestawienie europejskich przepisów dotyczących awarii pokazuje, jak i kiedy – w poszczególnych krajach – kierowcy lub dyspozytorzy flot powinni angażować osoby trzecie i policję, kto powinien dokonać zgłoszenia, jakie są ograniczenia dotyczące montażu opon, jakie są władze poszczególnych krajów oraz w jaki sposób Conti360° pokrywa koszty poniesione przez osoby trzecie. Ponadto, Continental zaleca podjęcie następujących ogólnych działań w przypadku awarii, które być przydatne również dla kierowców samochodów osobowych:

• Zatrzymaj się na pasie awaryjnym i włącz światła awaryjne,

• Załóż kamizelkę odblaskową,

• Umieść trójkąt ostrzegawczy 50 metrów (100 – 150 metrów na autostradach) za pojazdem,

• Schroń się za barierą ochronną i powiadom policję lub pomoc drogową.

Przygotowane zestawienie zawiera również dane kontaktowe do infolinii Conti360° w poszczególnych krajach. Sieć serwisowa Conti360° ma 7 500 partnerów w 37 krajach europejskich. W roku 2019 roku z usług sieci Conti360° firmy Continental skorzystało ponad 29 000 pojazdów na drogach w całej Europie. Dzięki 15 000 aut serwisowych dyspozytorzy flot i kierowcy mogą liczyć na szybką i profesjonalną reakcję – zazwyczaj ich pojazdy i towary ruszają z powrotem w dalszą drogę w nieco ponad dwie i pół godziny.

(MM)

Fot. Continental