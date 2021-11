Nowy Fiat Professional Scudo i Fiat Ulysse

Oba nowe modele będą dostępne zarówno w wersji spalinowej ICE (Internal Combustion Engine), jak i w 100% elektrycznej BEV (Battery Electric Vehicle). Silniki spalinowe będą napędzane olejem napędowym, w zestawieniu z manualną lub automatyczną skrzynią biegów. Samochód dostawczy będzie dostępny w trzech wersjach: van, kombi i kabina z platformą pod zabudowę, aby spełnić wszystkie wymagania związane z profesjonalnym transportem. Ponadto, oba pojazdy są oparte na platformie EMP2, której modułowy charakter umożliwia zaspokojenie specyficznych potrzeb poszczególnych grup klientów, poprzez dostosowanie jej do bardzo różnych modeli i segmentów. Dość powiedzieć, że Peugeot Expert i Traveller, Citroën Jumpy i Spacetourer, Opel/Vauxhall Vivaro i Zafira Life oparte są na tej samej platformie.

Do francuskiej fabryki powracają dwie włoskie marki, które stworzyły tam swoje najsłynniejsze modele: wysokiej klasy vana Fiata Ulysse, produkowanego w latach 1994-2002 oraz Fiata Scudo, samochód dostawczy, produkowany w latach 1996-2016. Kompleks przemysłowy, otwarty w 1992 roku w wyniku historycznego utworzenia joint venture w 1978 roku pomiędzy ówczesnymi Grupami Fiat i PSA, będzie „kolebką” dwóch nowych modeli Fiat i Fiat Professional, gotowych sprostać wyzwaniom nowej, coraz bardziej zrównoważonej i przyjaznej dla środowiska miejskiej mobilności.

Zainspirowane sukcesem swoich poprzedników, dwa nowe modele będą nosić nazwy Fiat Ulysse i Fiat Professional Scudo. Wzbogacą one ofertę marek z Turynu i będą stanowić kolejny krok w strategii elektryfikacji, zapewniając zeroemisyjne rozwiązanie skierowane do dużych rodzin, rynku pojazdów rekreacyjnych, transportu z kierowcą, profesjonalistów i firm wykonujących zabudowę. Do znanych i niezawodnych wersji obu samochodów z silnikami spalinowymi dołączą innowacyjne modele w 100% elektryczne, które z pewnością wzbudzą duże zainteresowanie klientów.

Nowa generacja Fiata i Fiata Professional jest zatem odpowiedzią na trwające przejście do bezemisyjnej mobilności. Przede wszystkim, przy rosnącym wykorzystaniu samochodów dostawczych na obszarach miejskich – częściowo ze względu na wzrost popytu na usługi dostawcze online – samochody te w znacznym stopniu przyczynią się do ograniczenia emisji spalin w miastach. Podobnie, wersje przeznaczone do przewozu osób pozwolą rodzinom cieszyć się „ekologicznym” i aktywnym trybem życia, poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii, wyjątkowego poziomu komfortu i przestrzeni oraz zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa.

Na głównych rynkach zamówienia na Fiata Professional Scudo będzie można składać na przełomie roku 2021 i roku 2022, natomiast Fiat Ulysse będzie dostępny w pierwszym kwartale roku 2022.

(MM)

Fot. Fiat Professional