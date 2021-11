Medal Targów Transexpo 2021 dla Solaris Urbino 12 hydrogen

Wodorowy Solaris Urbino 12 hydrogen otrzymał Medal Targów Kielce jako najlepszy produkt w kategorii Autobusy. Bateryjne Urbino 9 LE, które miesiąc wcześniej miało swoją premierę, zostało wyróżnione przez konkursowe jury.

Podczas trwających właśnie jubileuszowych XV Międzynarodowych Targów Transportu Zbiorowego Transexpo firma Solaris otrzymała prestiżową nagrodę Medal Targów Kielce dla autobusu wodorowego Urbino 12 hydrogen, jako najlepszego produktu w kategorii Autobusy. W konkursie został wyróżniony także najmłodszy produkt w portfolio Solarisa – bateryjne Urbino 9 LE electric. Dodatkowo, Solaris Bus & Coach zdobył nagrodę Top Design za stoisko targowe. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w środę, 27 października, pierwszego dnia targów.

– Produkty, które prezentujemy na tegorocznej edycji Transexpo, to absolutnie nowoczesne i zaawansowane technologicznie pojazdy transportu zbiorowego. Medal Targów Kielce, przyznany autobusowi wodorowemu – potwierdza słuszność obranej przez naszą firmę drogi i kolejnych podejmowanych wyzwań. Obiecujemy nie ustawać w naszych działaniach na rzecz transportu przyszłości. Dziękujemy za docenienie naszych pojazdów! – powiedział Javier Calleja, Prezes Zarządu Solaris Bus & Coach.

Uhonorowane medalem Urbino 12 hydrogen to najbardziej zaawansowany technologicznie pojazd w bezemisyjnym portfolio producenta. Gwarantuje zasięg 350 km w każdych warunkach pogodowych i drogowych. Jedynym produktem reakcji chemicznej zachodzącej w ogniwie wodorowym jest woda. Warto również podkreślić, że tankowanie do pełna trwa tylko kilkanaście minut, co zapewnia elastyczność operatorom transportu.

Autobus elektryczny Urbino 9 LE electric, który został wyróżniony przez jury Targów Kielce, to niskowejściowy, 9-metrowy autobus bateryjny w klasie midi. To nowa pozycja w bezemisyjnym portfolio producenta – e-bus miał swoją premierę zaledwie miesiąc temu, 30 września tego roku.

Podczas trwającej właśnie XV edycji Transexpo Solaris prezentuje również dwa inne autobusy: trójosiowe Urbino 15 LE electric, które – podobnie jak Urbino 9 LE electric – jest dopasowany zarówno do I, jak i II klasy pojazdów. 15-metrowy model wyróżnia się dużą pojemnością pasażerską oraz całym wachlarzem możliwych opcji i udogodnień. Ponadto na terenach zewnętrznych targów producent wystawia autobus szkolny z napędem elektrycznym. Bezemisyjny gimbus na co dzień wozi dzieci do szkoły w gminie Gręboszów. To jeden z nielicznych szkolnych e-busów tej klasy, jakie można spotkać na europejskich drogach.

Tegoroczna nagroda to kolejne już wyróżnienie produktów marki Solaris podczas imprezy targowej w Kielcach. Firma zdobyła już m.in.: w 2018 roku Medal Targów w kategorii Autobusy, za facelift rodziny niskopodłogowych autobusów miejskich Urbino, w 2012 roku medal targów Kielce za Urbino 12 electric, a w 2010 – Urbino 18 hybrid.

Targi Transexpo to największa impreza targowa w branży transportu zbiorowego w Polsce, odbywająca się w cyklu dwuletnim. Tegoroczna edycja jest pierwszą zrealizowaną po dłuższej przerwie, wymuszonej epidemią COVID-19.

(MM)

Fot. Solaris