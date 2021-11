3 miliony osi w ciągu 50 lat w fabryce DAF Trucks we Flandrii

Aby zapewnić optymalną wydajność i zagwarantować sprawność układów napędowych, DAF Trucks od wielu lat opracowuje i produkuje niemal wszystkie osie do swoich pojazdów. W 1971 roku produkcja osi została przeniesiona do fabryki w Westerlo, gdzie wytwarzane są również wysokiej jakości kabiny DAF.

W zakładzie zlokalizowanym przy drodze E313 łączącej Liège i Antwerpię każdego dnia produkowanych jest ponad 600 osi przednich i tylnych. George Beekwilder, kierownik zakładu w fabryce osi, tłumaczy: „Z uwagi na wyjątkowy charakter każdego pojazdu ciężarowego osie również są dokładnie dopasowywane do konkretnego zastosowania. Osie przednie, prowadzące i pchane, układy posobne z jedną lub dwiema osiami napędzanymi, osie skrętne, osie ze zwolnicą lub bez niej — możliwości oferowane przez firmę DAF są nieograniczone. Osie w naszej fabryce są wytwarzane na tej samej zasadzie, co pojazdy w fabrykach w Eindhoven i Leyland — na zamówienie klienta. Pozwala to zagwarantować optymalną wydajność i maksymalną sprawność każdego pojazdu”.

Oprócz osi do pojazdów ciężarowych w DAF Trucks Vlaanderen co roku produkuje się kilka tysięcy osi dla producentów autobusów i autokarów, jak również pojazdów specjalistycznych. Osie te używane są na całym świecie, zwykle w połączeniu z silnikami PACCAR, także konstruowanymi przez firmę DAF.

Dla laika dzisiejsze osie wydają się wyglądać tak samo, jak w przeszłości. Jednak na przestrzeni ostatnich kilku dekad osie wytwarzane przez firmę DAF przeszły gruntowną przemianę. Stały się znacznie lżejsze, a jednocześnie bardziej wytrzymałe i sztywne, co gwarantuje optymalną żywotność. Poczyniono również istotne kroki w zakresie wydajności — wprowadzono na przykład nowy proces obróbki skrawaniem, który umożliwia jeszcze bardziej precyzyjne i skuteczne zazębianie kół zębatych w mechanizmie różnicowym.

Z perspektywy wydajności tylne osie w modelach DAF XF, XF i XG⁺ przeznaczonych do transportu długodystansowego, których produkcja rozpocznie się w pierwszej połowie października, stanowią kolejny duży krok naprzód. Osie te są nie tylko znacznie lżejsze i bardziej wytrzymałe niż wcześniej, ale również — co najważniejsze — o 3% bardziej wydajne. Osiągnięto to poprzez ograniczenie strat spowodowanych tarciem w obudowie osi dzięki zastosowaniu nowych łożysk i uszczelek zębnika oraz niższego poziomu oleju.

Beekwilder ujawnia, że to jeszcze nie koniec zmian. „Obecnie DAF inwestuje dziesiątki milionów w fabrykę osi, tak abyśmy mogli kontrolować cały proces produkcji — od spawania i piaskowania po produkcję piast. Zapewni to ogromne korzyści firmie DAF i jej klientom, jako że pojazdy i osie będą do siebie zawsze idealnie dopasowane, co zagwarantuje optymalną żywotność, wysoką wydajność i najniższy możliwy koszt eksploatacji na kilometr”.

Inwestycje przyniosą ogromne korzyści 600 pracownikom fabryki osi o powierzchni 25 tys. metrów kwadratowych, nie wspominając o środowisku. „Maszyny pracują coraz ciszej, a najbardziej wymagające zadania będą wykonywane przez nowoczesne roboty. Większa dbałość o ochronę środowiska w ramach naszych procesów doprowadziła między innymi do ograniczenia ilości odpadów chemicznych aż o 98%. W ten sposób ergonomia i troska o środowisko naturalne mogą iść w parze z dalszym ulepszaniem jakości i wydajności”.