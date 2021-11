Mercedes-Benz Trucks Polska wspiera młodych mechaników

Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników już od 10 lat przyciągają najzdolniejszych i najbardziej ambitnych młodych adeptów tego zawodu – są to i zawodowi mechanicy, i uczniowie odradzających się stopniowo kierunków w szkołach zawodowych. W tym roku po raz pierwszy zawody uwzględniały kategorię „Młody Mechanik Pojazdów Ciężarowych”, której głównym opiekunem i partnerem merytorycznym został Mercedes-Benz Trucks Polska.

Mistrzostwa odbywały się w weekend 22-24 października na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich i przyciągnęły ponad 300 uczestników (i uczestniczek!) finałowych zmagań, podzielonych na drużyny i kategorie. W kategorii: „Młody Mechanik Pojazdów Ciężarowych” do zadań przystąpiły 22 dwuosobowe drużyny z kilkunastu szkół i techników w Polsce.

– Bardzo się cieszymy, że jako producent ciężarówek Mercedes-Benz mogliśmy wesprzeć tę imprezę i tym samym wprowadzić tych młodych ludzi do świata najnowocześniejszej technologii – mówi Piotr Materzok, szef Customer Services & Parts w Mercedes-Benz Trucks Polska. – To bardzo ważne, żeby ich zachęcać, pokazywać tę pracę jako atrakcyjną ścieżkę rozwoju i awansu zawodowego – tak jak to ma miejsce w naszej sieci serwisowej. Bardzo ważny jest tu osobisty kontakt, możliwość porozmawiania z naszymi trenerami – Rafałem Sztompką i Pawłem Wroną, którzy z racji swojego doświadczenia i kompetencji są bezcennym źródłem dostępu do profesjonalnej wiedzy i inspiracją do rozwoju. Drugi bardzo istotny element to samochody – na potrzeby konkursu udostępniliśmy dwa najnowsze Actrosy. Kolejki młodych ludzi, które się do nich tutaj ustawiają, mówią same za siebie – to wyjątkowa okazja, by samemu dotknąć najbardziej zaawansowanej technologicznie ciężarówki na rynku.

W ramach zawodów uczestnicy mieli do wykonania trzy zadania: dwa praktyczne polegające na przygotowaniu do podniesienia kabiny i dokonaniu pomiaru stanu akumulatora oraz jedno teoretyczne, czyli wskazanie, jakie czynności trzeba kolejno wykonać, żeby wymienić akumulatory. Nad poprawnością ich realizacji czuwali profesjonalni trenerzy Mercedes-Benz Trucks Polska: Rafał Sztompka i Paweł Wrona, którzy także udzielali młodym technikom informacji zwrotnych po wykonaniu zadania. Zwycięska okazała się drużyna z Technikum nr 2 we Wrocławiu, w składzie Jakub Piętowski i Kamil Terlecki.

– Czujemy się zaszczyceni tym, że marka Mercedes-Benz postanowiła wesprzeć nasze przedsięwzięcie. Stworzenie kategorii: „Młody Mechanik Pojazdów Ciężarowych” w ramach Akademii Młodego Mechanika, było moim osobistym marzeniem, w realizację którego idealnie wpisało się wsparcie marki Mercedes-Benz na Ogólnopolskich Mistrzostwach Mechaników – mówi Adrian Dekowski, prezes V8 Team, organizator Mistrzostw Mechaników.

Z kolei Przemysław Müller, dyrektor operacyjny ds. edukacji V8 Team, dodaje: – Pasjonuje nas to, co budujemy w młodych ludziach, dawanie im dostępu do kompetencji rynkowych, nowoczesnych technologii. Szkoły zawodowe nie są w stanie nadążyć za rozwojem motoryzacji, nie mogą sobie pozwolić na zakup najnowocześniejszego sprzętu na potrzeby edukacji. Tymczasem Mercedes-Benz Trucks Polska prezentuje tu najnowsze Actrosy – dzięki temu ci młodzi mechanicy mają okazję zajrzeć do absolutnie najnowocześniejszego silnika do ciężarówki. Dodatkowo zadania prowadzą trenerzy firmy, którzy świetnie znają historię rozwoju tych pojazdów, potrafią o nich ciekawie opowiadać, zarażać młodych ludzi tą pasją, jakością marki. Umieją też opowiadać o nowoczesnej technologii. W ten sposób pokazujemy, że zawód mechanika może być naprawdę pasjonujący, a uczniowie dowiadują się, że po ukończeniu szkoły czeka na nich atrakcyjna praca.

– Sieć serwisowa Mercedes-Benz Trucks Polska oferuje klientom przede wszystkim jakość i doświadczenie. Dlatego choć dziś dysponujemy fachowcami wysokiej klasy, musimy myśleć o przyszłości – o kolejnych pokoleniach specjalistów, a być może i specjalistek, bo wśród 44 osób startujących w kategorii samochodów ciężarowych znalazły się też dwie zawodniczki. Chcemy przyciągnąć do nas młodych adeptów i adeptki zawodu, wyłowić tych najlepszych i jeśli zechcą, zapewnić im profesjonalną ścieżkę rozwoju w naszej sieci serwisowej. Stąd nasza obecność na największej w Polsce imprezie dla młodych mechaników – mamy nadzieję, że kontakt z naszą marką i najnowszym Actrosem będzie dla nich mocną inspiracją i kiedyś powitamy ich w gronie serwisantów Mercedes-Benz Trucks Polska – podsumowuje Piotr Materzok