Międzynarodowe transporty drogowe bez zezwoleń

Przewoźnik z Rumunii wykonujący międzynarodowy transport drogowy z Turcji do Polski nie posiadał zezwolenia na przewóz ładunku do kraju. Natomiast zezwolenie miał, lecz go nie wypełnił, białoruski kierowca skontrolowany przez wielkopolskich funkcjonariuszy ITD.

Inspektorzy z jędrzejowskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach, na DK73 w Lisowie zatrzymali do kontroli ciągnik siodłowy z naczepą. Zestaw należał do rumuńskiego przewoźnika. Kierowca wykonywał międzynarodowy transport drogowy z Turcji do Polski. Nie posiadał jednak wymaganego w takim przypadku międzynarodowego zezwolenia, uprawniającego przewoźnika do wykonania przywozu ładunku do Polski z innego kraju. Ponadto analiza zapisów tachografu wykazała, że kierowca wielokrotnie naruszał przepisy o czasie pracy. Kilkukrotnie przekroczył czas jazdy bez wymaganej przerwy, skrócił czas odpoczynków dziennych oraz nie wykorzystał wymaganego regularnego odpoczynku tygodniowego. Kierowcę ukarano mandatem karnym, a wobec przewoźnika i osoby zarządzającej transportem wszczęte zostały postępowania administracyjne. Pojazd usunięto na parking strzeżony.

Na autostradzie A2 w Nagradowicach zatrzymany został przez wielkopolskich inspektorów ITD z Gniezna zestaw prowadzony przez kierowcę z Białorusi. Jechał on przez Polskę tranzytem do Niemiec. W trakcie kontroli drogowej kierujący pojazdem okazał zezwolenie na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy na terytorium RP. Jak się okazało, nie wypełnił go prawidłowo. Nie wpisał numerów rejestracyjnych pojazdów, przez co jednorazowe zezwolenie mogło być wykorzystane ponownie. Blankiet unieważniono. Wobec przedsiębiorcy zostało wszczęte postępowanie administracyjne. Zespół pojazdów został usunięty na parking strzeżony.

(opr. MM)

Fot. GITD