Wzmożone kontrole drogowych transportów ładunków sypkich

W Łódzi na punkcie kontroli przy Rondzie Marii Jasińskiej skontrolowano ciężarówkę marki Iveco. Samochodem przewożono ziemię z kamieniami. Rzeczywista masa pojazdu, zamiast dopuszczalnych 32 ton wynosiła 41 ton. Nacisk wywierany na drogę przez dwie osie napędowe przekraczał dopuszczalny o ponad 8 ton. Pojazd został usunięty na parking. Kontrola dokumentów przewozowych wykazała również, że przewoźnik nie posiada uprawnień do wykonywania transportu drogowego rzeczy. Ponadto tachograf nie miał ważnej legalizacji. Kontrolę przeprowadzili inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Łodzi.

We Wrocławiu kontrola dostawczaka o dmc 3,5 tony przewożącego kruszywo przeprowadzona przez dolnośląskich inspektorów ITD. Samochód ważył ponad 6,5 tony. Plandeka, którą przykryto ładunek była zniszczona i nie zabezpieczała skutecznie kruszywa przed rozsypywaniem się na drogę. Na kierującego nałożono mandaty karne, a pojazd do czasu doprowadzenia do stanu normatywnego został wyłączony z ruchu.

Natomiast w Radzyminie inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego z Warszawy skontrolowali wywrotkę przewożącą piach. Masa całkowita ciężarówki wynosiła prawie 42 tony, przy dopuszczalnej 34 tony. Również nacisk osi napędowej przekraczał o prawie 40 % normę. Wydano zakaz dalszej jazdy do czasu przywrócenia normatywności kontrolowanego pojazdu samochodowego. Ponadto w trakcie analizy danych cyfrowych z tachografu stwierdzono braki wpisów na karcie kierowcy. Kierowcę ukarano mandatami karnymi.

Przewoźników czekają teraz postępowania administracyjne, zagrożone wysoką karą pieniężną.