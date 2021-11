Nowy zakład produkcyjny Langendorf w Polsce

Została zakończona rozbudowa zakładu produkcyjnego Langendorf Polska. W nowym zakładzie w Wieluniu, zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie spółki-matki Wielton, wytwarzane są naczepy niskopodwoziowe SMART-LINE o ładowności do 47 t oraz komponenty do innych pojazdów Grupy Langendorf.

Budowa nowego zakładu produkcyjnego w Polsce była konieczna, ze względu na wejście w nową fazę wzrostu i planowane znaczne zwiększenie mocy produkcyjnych Grupy Langendorf. W ubiegłym roku spółka Langendorf przejęła pełną opiekę nad rozwojem produktowym naczep niskopodwoziowych, które są oferowane w całej Grupie Wielton pod niemiecką marką. Produkcja spółki Langendorf Polska rozpoczęła się w październiku 2020 r., obejmując swoim zakresem wytwarzanie naczep niskopodwoziowych, inloaderów oraz innych pojazdów specjalistycznych.

Obecnie przestrzeń produkcyjna dostępna w Niemczech, w Waltrop, jest ograniczona stale rosnącym zapotrzebowaniem na naczepy niskopodwoziowe oraz naczepy wywrotki. W związku z tym, nowoczesny zakład w Wieluniu służy jako dodatkowe miejsce produkcji naczep specjalistycznych oraz komponentów do pozostałych pojazdów Grupy Langendorf. Dzięki temu niemiecka spółka o długiej tradycji i ugruntowanej pozycji znacznie zwiększy swoją zdolność produkcyjną. W nowej lokalizacji pojazdy i komponenty będą produkowane seryjnie, co pozytywnie przełoży się na skrócenie terminów dostaw.

– Nowy zakład w Polsce wzmacnia nasze moce produkcyjne i daje nam możliwość poszerzenia portfela naczep niskopodwoziowych o kompletną gamę pojazdów standardowych, jak również o zaawansowane pojazdy pięcio- i wieloosiowe – mówi Dr. Klaus P. Strautmann, który jako Dyrektor Zarządzający kieruje również Langendorf Polska. – Dzięki nowej lokalizacji zwiększamy nasze zdolności produkcyjne i umożliwiamy w przyszłości wytwarzanie jeszcze większej ilości komponentów we własnym zakresie. Zasadnicze procesy inżynieryjne pozostają w Waltrop, ale cieszymy się, że udało nam się pozyskać do zespołu w Polsce również bardzo kompetentnych i dobrze wyszkolonych pracowników, stanowiących uzupełnienie kadry Langendorfa. Ponadto, korzystamy z możliwości lakierowania techniką KTL w zakładzie Wieltonu, co przekłada się na dodatkową przewagę konkurencyjną.

Kolejne zalety uruchomienia Langendorf Polska związane są z bezpośrednim sąsiedztwem z zakładami produkcyjnymi należącymi do Wieltonu. Wieluński producent pojazdów użytkowych dysponuje jednym z najnowocześniejszych w Europie stanowiskiem do całopojazdowego badania naczep, w którym pojazdy SMART-LINE mogą zostać poddane kompleksowej kontroli technicznej. Ponadto, Wielton posiada nowoczesną lakiernię.

Nowy zakład Langendorfa zajmuje powierzchnię 10.000 m2 i zatrudnia 68 pracowników. Aktualnie w Wieluniu, poza produkcją komponentów dla zakładu w Waltrop, realizowana jest produkcja 8-10 naczep niskopodwoziowych miesięcznie, która zostanie znacznie zwiększona w nadchodzącym roku.

– Bardzo się cieszymy się z rozbudowy nowego obiektu”, mówi Dr. Strautmann. “Moce produkcyjne w pełni skupione na wytwarzaniu ciężkich naczep niskopodwoziowych, wykorzystanie naszego sprawdzonego know-how oraz odciążenie pracowników głównego zakładu Langendorfa, dzięki zatrudnieniu dodatkowych osób w Wieluniu, bardzo pomagają wszystkim. Uruchomienie Langendorf Polska oznacza dla Grupy Langendorf i oczywiście dla naszych klientów bardzo korzystną sytuację, gwarantując krótsze terminy dostaw zamówionych pojazdów – podsumowuje Dyrektor Zarządzający obu zakładów.

(MM)

Fot. Wielton