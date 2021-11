Wysokie kary za łamanie czasu pracy kierowcy

Trzy różne kontrole, cel działania ten sam. Oszukać czas i tachograf. Potencjalne “korzyści” wynikające z tego procederu nie zrekompensują wysokiej kary Inspekcji Transportu Drogowego.

Małopolscy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego w Balicach (A4) skontrolowali kierowcę ciężarówki należącej do słowackiego przewoźnika. Szofer do czasu zatrzymania posługiwał się kartą swojego ojca. „Wykręcił” w ten sposób „dziewiątkę” jazdy bez przerwy. Przyznał się, że tą metodę fałszowania swojej rzeczywistej aktywności za kierownicą stosował wielokrotnie. Został ukarany mandatem karnym, natomiast wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne.

W Żdżarach na A2 inspektorzy z konińskiego oddziału Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli ciężarówkę przewoźnika rosyjskiego. Po analizie danych z pamięci tachografu funkcjonariusze ustalili, że będący kierowcą obywatel Białorusi, wielokrotnie posługiwał się dwoma kartami. Jedną wydano mu na Białorusi, a drugą w Rosji. Stosując taki „wymyk” wielokrotnie dopuścił się rażących naruszeń czasu pracy kierowcy. Na przewoźnika nałożono karę pieniężną, a kierowcę ukarano mandatem karnym.

Wyprzedzanie na ekspresowej ósemce w miejscu, gdzie zabraniają tego znaki było powodem zatrzymania do kontroli polskiego kierowcy ciężarówki. Po wejściu do kabiny inspektorzy mazowieckiej Inspekcji Transportu Drogowego zauważyli, że w tachografie nie ma karty. Kierowca nie rejestrował swojego czasu pracy. Ponadto analiza danych z tachografu i karty kierowcy pokazała, że niedawno przekroczył on m.in. jazdę dzienną o prawie 7 godzin oraz trzykrotnie skrócił dzienny odpoczynek. Zostało wszczęte postępowanie administracyjne wobec przewoźnika w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami. Kierowca ukarany został mandatami karnymi na łączną kwotę prawie 4 tys. zł.

