Nowości MAN-a na targach Transexpo

Firma MAN Truck & Bus Polska zaprezentowała swoje rozwiązania z zakresu komunikacji miejskiej i międzymiastowej na targach transportu zbiorowego Transexpo, które odbyły się w Kielcach.

Zespół MAN Truck & Bus Polska podczas targów Transexpo

W tym roku targowa oferta MAN koncentruje się przede wszystkim na pojazdach elektrycznych. Na stoisku wewnętrznym prezentowany był pojedynczy autobus MAN Lion’s City 12 E z napędem elektrycznym oraz samochód MAN eTGE City. Na terenie zewnętrznym zobaczyć można było samochody MAN TGE w wersji combi oraz minibus jak również autobusy turystyczne MAN Lion’s Coach oraz Neoplan Tourliner.

– Produkowany seryjnie od października 2020 w fabryce MAN Bus w Starachowicach autobus miejski MAN Lion’s City E z napędem elektrycznym zdobył uznanie wielu ekspertów, otrzymał liczne nagrody, jak również zainteresowanie wielu klientów z Europy Zachodniej i Północnej. Jest doskonałym rozwiązaniem w transporcie miejskim, który zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej Clean Vehicles Directive w najbliższej przyszłości ma stać się transportem zeroemisyjnym. Także prowadzone w Polsce w realnych warunkach drogowych testy autobusu dają bardzo dobre wyniki. Nasi klienci, przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej testują autobus przez okres 2-3 tygodni wprowadzając go do ruchu na regularnych liniach. Daje to realny obraz, jak wygląda eksploatacja takiego autobusu. Mam nadzieję, że produkowany w naszych zakładach w Starachowicach autobus już wkrótce pojawi się na ulicach wielu polskich miast – powiedział prezes zarządu MAN Truck & Bus Polska Marc Martinez.

Autobus MAN Lion’s City E gwarantuje zasięg do 270 km przez cały okres życia baterii a testy w ramach MAN eBus Efficiency Run potwierdziły, że w optymalnych warunkach eksploatacji zasięg ten może być znacznie większy. W maju br, roku podczas 24 godzinnego testu drogowego MAN eBus Efficiency Run w Monachium autobus przekroczył barierę 550 km zasięgu, bez ładowania baterii. Możliwości takie zawdzięczamy zaawansowanej technologii ogniw koncernu Volkswagen, którą MAN mógł zastosować w autobusach elektrycznych. W wersji 12 metrowej oferuje ogółem 43 miejsca, z czego 36 to miejsca siedzące.

Prezentowane na stoisku MAN samochody MAN TGE City oraz MAN TGE combi z napędem konwencjonalnym jak i elektrycznym to odpowiedź na potrzeby mniejszych miejscowości. Autobusy MAN TGE City oferują 9 siedzących i 13 stojących miejsc, a combi 8 miejsc siedzących.

Stoisko MAN Truck & Bus Polska i prezentowane tam eksponaty cieszyły się dużym zainteresowaniem zwiedzających targi. Funkcjonalne, nowoczesne stoisko za kompleksową prezentację firmy i nowatorski sposób aranżacji otrzymało nagrodę Top Desing którą podczas wieczornej gali odebrała Beata Galas, dyrektor marketingu i komunikacji w MAN Truck & Bus Polska. Autobus MAN Lion’s City E został nagrodzony medalem targów Transexpo. Nagrodę odebrała Małgorzata Durda, dyrektor ds. sprzedaży autobusów.

(MM)

Fot. MAN