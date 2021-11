Continental, DPD Switzerland i Futuricum ustanawiają rekord świata

Ciężarówka DPD Futuricum z oponami Continental przejechała 1099 kilometrów w 23 godziny. Jest to światowy Rekord Guinnessa za najdłuższy dystans pokonany przez elektryczny samochód ciężarowy bez ładowania.

Przejeżdżając łącznie 1099 kilometrów, dostawca usług kurierskich DPD Switzerland, marka pojazdów elektrycznych Futuricum oraz producent opon premium Continental, zapewnili sobie tytuł w Księdze Rekordów Guinnessa, za najdłuższy dystans pokonany przez elektryczny samochód ciężarowy bez przerwy na ładowanie. Do pobicia rekordu partnerzy użyli e-trucka, który już od sześciu miesięcy działa w ruchu dostawczym, udowadniając, że zrównoważona, energooszczędna i efektywna kosztowo mobilność elektryczna w branży transportowej staje się rzeczywistością na europejskich drogach.

Rekordowy pojazd z akumulatorem o dużej pojemności i wydajnymi oponami

Rekord został ustanowiony przez ciężarówkę Futuricum, która jest używana przez DPD Switzerland w ruchu regionalnym. Dla DPD Switzerland przekształciliśmy Volvo FH w pojazd z napędem elektrycznym. Ten 19-tonowy pojazd ciężarowy dysponuje teraz mocą 680 KM oraz – przy pojemności 680 kilowatogodzin – największym akumulatorem do samochodów ciężarowych w Europie – wyjaśnia Adrian Melliger, dyrektor generalny Designwerk Products AG, firmy stojącej za marką Futuricum.

Do pojazdu wybrane zostały opony Continental EfficientPro, zaprojektowane z myślą o niskich oporach toczenia. Ożywienie w dziedzinie mobilności elektrycznej sprawiło, że jeszcze większy nacisk położono na optymalizację opon pod kątem niskich oporów toczenia – mówi Hinnerk Kaiser, szef działu rozwoju produktów opon ciężarowych EMEA w Continental. Nasze opony zapewniają zarówno wysokie przebiegi, jak i wyjątkowo niskie opory toczenia, a tym samym oferują istotne cechy dla ekonomicznej eksploatacji pojazdów użytkowych z napędem elektrycznym. EfficientPro to sprawdzony model, który został opracowany specjalnie z myślą o transporcie długodystansowym.

1 099 kilometrów, 392 okrążenia, 23 godziny

Partnerzy do pobicia rekordu wybrali tor w pobliżu Hanoweru, w centrum testowym Continental. Contidrom to owalny tor testowy o długości 2,8 kilometra. Dwóch kierowców pokonało 392 okrążenia w zmianach po 4,5 godziny przy średniej prędkości 50 km/h, realistycznej dla codziennego użytkowania. Początkowo, warunki pogodowe nie były idealne – temperatura na zewnątrz wynosiła 14 stopni Celsjusza, a temperatura podłoża jedynie około 23 stopni. Dodatkowo, wiatr wiał ze średnią prędkością 18 km/h z porywami do 40 km/h. Mimo to, po niespełna 23 godzinach udało się ogłosić pobicie rekordu i uzyskać wpis w Księdze Rekordów Guinnessa za najdłuższy dystans pokonany przez elektryczny samochód ciężarowy bez przerwy na ładowanie, z wynikiem 1 099 kilometrów.

Oficjalnie udokumentowana wydajność

Ten rekord podkreśla przyszłość ekologicznych systemów napędowych w ruchu dostawczym i pokazuje, jak dużą wagę należy przykładać do wykorzystania nowych technologii w codziennym użytkowaniu: Zdecydowaliśmy się zainwestować w mobilność elektryczną już na wczesnym etapie. Ciężarówka Futuricum już od około sześciu miesięcy jeździ pomiędzy magazynem w Möhlin koło Bazylei a centrum dystrybucyjnym w Buchs/Zurychu – mówi Marc Frank, Dyrektor ds. strategii i innowacji w DPD Szwitzerland. E-truck bez problemu pokonuje codziennie dystans około 300 kilometrów. Jesteśmy dumni, że możemy teraz oficjalnie udokumentować nasz poziom wydajności.



Szczegółowe informacje:

Start: 6:37 CET

Koniec: 5:33 CET +1 dzień

Czas trwania: 22 godziny i 56 minut

Osiągnięty rekordowy dystans: 1,099 km (682.9 mil)

Średnia prędkość: 50 km/h (31 mph)

Średnie zużycie paliwa 58 kWh/100 km (58 kWh/62 mi)

Masa własna pojazdu wraz z nadwoziem wymiennym: 15,5 tony

Oficjalny tytuł Guinness World Records™: Największy dystans przejechany przez elektryczny samochód ciężarowy, jedno ładowanie

(MM)

Fot. Continental