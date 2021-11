Obwodnica Niemodlina dostępna dla kierowców

– Z oddawaną do ruchu obwodnicą Niemodlina, od początku roku udostępniliśmy kierowcom 177 km nowych dróg. Do końca roku zostało niewiele czasu jednak podtrzymujemy swoje plany i do 31 grudnia planujemy kolejne otwarcia nowych odcinków – powiedział Tomasz Żuchowski p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.