Rozpoczęła się seryjna produkcja ciężarówek DAF New Generation

DAF jest pierwszym producentem samochodów ciężarowych, który wprowadził na rynek całkowicie nową generację samochodów ciężarowych, opracowaną zgodnie z nowymi europejskimi przepisami dotyczącymi wymiarów samochodów ciężarowych.

– DAF jest nie tylko pierwszą, ale też jedyną firmą, która dotychczas to zrobiła – twierdzi prezes DAF Harry Wolters. Oznacza to, że nasze nowe ciężarówki do przewozów długodystansowych – nowe XF, XG i XG+ – wyznaczają nowy standard efektywności, bezpieczeństwa i komfortu kierowcy. To były główne powody, dla których Komisja Europejska postanowiła – dosłownie – dać więcej przestrzeni branży ciężarowej na opracowanie nowych, optymalnych kabin. Dzięki wydłużeniu przodu kabiny o 16 centymetrów i przywiązaniu najwyższej wagi do aerodynamiki udało nam się uzyskać oszczędności w zużyciu paliwa na poziomie 10% i podobną redukcję emisji CO 2 .

Burmistrz Eindhoven, John Jorritsma, wyraził dumę z osiągnięć swojego miasta, Eindhoven, będącego centrum „regionu Brainport”. – To wszystko dzieje się w Eindhoven – mieście technologii, projektowania i wiedzy. Fakt, że dziś firma DAF rozpoczyna seryjną produkcję nowej generacji zaawansowanych technologicznie samochodów ciężarowych jest na to najlepszym dowodem.

Nowa Generacja DAF to całkowicie nowa platforma pojazdu, w pełni przygotowana do montażu alternatywnych układów napędowych przyszłości – akumulatorowo -elektrycznych i wodorowych, które są obecnie opracowywane przez DAF.

Pierwszy samochód ciężarowy z nowej serii został dostarczony André Verbeekowi, dyrektorowi zarządzającemu i właścicielowi holenderskiej firmy Verbeek Agra Vision. Firma ta specjalizuje się w krajowym i międzynarodowym transporcie drobiu i jaj korzystając z floty 30 pojazdów, z których 25 to ciężarówki DAF. Przełomowy model XG+ będzie pracować dla spółki zależnej Hennentransport Hooijer.

– Oprócz niezrównanej niezawodności i niskich kosztów na kilometr, ważnym powodem, dla którego zdecydowaliśmy się wybrać DAF jest również ponadprzeciętny poziom komfortu kierowcy – wyjaśnia André Verbeek. – A swoim nowym modelem XG+ firma DAF po raz kolejny wyznaczyła nowy standard na tym polu. To bardzo ważny czynnik w czasach braków kadrowych wśród kierowców.

(MM)

Fot. DAF