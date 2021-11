Nowa alternatywa w technologii chłodniczej dla samochodów ciężarowych i dostawczych firmy THERMO KING

Najnowszy agregat V-1000 THERMO KING jest zasilany od silnika pojazdu, a jednocześnie zapewnia wydajność wcześniej nieosiągalną w jednostkach tego typu. Szybkie chłodzenie, wydajność i wysoki przepływ powietrza gwarantują ochronę ładunku nawet w najbardziej uciążliwych warunkach częstych rozładunków, a równocześnie koszty całkowite są obniżane przez niskie koszty utrzymania i niskie zużycie paliwa

V-1000 pozytywnie wpływa na całkowity koszt eksploatacji (TCO). Zużycie paliwa, główny koszt eksploatacji agregatu chłodniczego, jest co najmniej o 54% niższy niż w przypadku agregatu z własnym zasilaniem z tego samego segmentu. Koszty konserwacji (zarówno części, jak i robocizny) zostały obniżone nawet o 33% dzięki wyeliminowaniu konserwacji dedykowanego do agregatu silnika wysokoprężnego.

Oszczędność i produktywność, mimo, że są kluczowe, zawsze pełnią rolę drugorzędną do ochrony ładunku. V-1000 charakteryzuje się wyjątkową wydajnością, dlatego może bezpośrednio konkurować z jednostkami z własnym zasilaniem, a w wielu przypadkach nawet je przewyższać.

V 1000 może poszczycić się wagą o ponad połowę niższą niż pozostałe agregaty z tego samego segmentu, co daje oszczędności 250 kg bez trybu czuwania i 150 kg z trybem czuwania. Oznacza to znacznie większą ładowność pojazdu i większe dochody.

Ponad to V-1000 jest dostępny w konfiguracjach jedno- lub wielotemperaturowych. Jego kompaktowy profil sprawia, że ​​jest idealny do wysokich kabin i równie dobrze sprawdza się w wielu typach pojazdów. Jest dostępny zarówno w wersji 12 V, jak i 24 V, dzięki czemu idealnie nadaje się do samochodów ciężarowych od 3,5t do 25t.

Najważniejsze zalety agregatu chłodniczego V-1000 to:

Brak hałasu

Mniejszy wpływ na środowisko

Jeszcze lepsze chłodzenie

Większy przepływ powietrza

Oszczędność kosztów

Niższe zużycie paliwa

(MM)

Fot. Thermo King