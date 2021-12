Nowy prezes Renault Trucks Polska

Valery Muyard został nowym prezesem Renault Trucks Polska, zastępując na stanowisku dotychczasowego prezesa Philippe’a Gorjux.

– Valery wnosi swoje doświadczenie do grupy Volvo. Zajmował różne stanowiska w Europie i Azji, zarządzając organizacjami detalicznymi, spółkami rynkowymi i spółkami partnerskimi. Bardzo się cieszę, że mogę powitać Valery’ego w naszym zespole zarządzającym, aby rozwijać naszą działalność Renault Trucks w Polsce – powiedział Christophe Deshayes, Wiceprezes ds. sprzedaży Renault Trucks w Europie.

Doświadczenie zawodowe Valery Muyard rozpoczął karierę biznesową w branży motoryzacyjnej w 1995 roku w Wielkiej Brytanii dołączając do firmy MAN. Od 2000 roku pracuje w Grupie Volvo zajmując różne stanowiska w organizacji. Od 2000 do 2007 r. odpowiedzialny za globalny dział zakupów w Volvo Construction Equipment i Volvo Powertrain. W latach 2008 – 2009 jako dyrektor ds. strategii dystrybucji i handlu detalicznego w Pekinie w Chinach odpowiedzialny za Renault Trucks, UD Trucks i Volvo Trucks na Azję i Oceanię.

Kolejne dwa lata zarządzał rynkami Bułgarii i Serbii dla Renault Trucks jako Dyrektor Zarządzający. Stworzył organizację i zdefiniował strategię ekspansji, która doprowadziła do wzrostu udziału w rynku z 5 do 25% oraz poprawę przychodów w obszarze posprzedażnym o 15%. W latach 2011-2019 zarządzał organizacjami rynkowymi w Tajlandii, Singapurze i Indonezji odpowiedzialnymi za Renault Trucks, UD Trucks i Volvo Trucks. W Singapurze rozwinął organizację sprzedaży, co doprowadziło do 25% wzrostu sprzedaży w latach 2013-2014 i pozycji numer 1 w segmencie pojazdów ciężkich. W Indonezji nagrodzony tytułem „Market of the Year” w 2018 roku oraz „Inspiring Leadership” w 2019 roku. Od 2019 roku mianowany na stanowisko President Director – Head of JV w UD Astra Motor Indonesia, 50:50 Joint Venture pomiędzy Volvo Group i Astra International utworzone w 2019 roku w celu zarządzania całym biznesem UD Trucks w Indonezji.

MM

fot. Renault Trucks