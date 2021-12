16 pojazdów Solaris Trollino 24 w stolicy Słowacji

Firma Solaris Bus & Coach złożyła ofertę w przetargu na dostawę 16 dwuprzegubowych Solarisów Trollino 24 dla słowackiego przewoźnika Dopravný Podnik Bratislava.

W połowie roku 2023 Solaris Trollino 24 może zadebiutować na ulicach Bratysławy. Solaris w przetargu rozpisanym przez Dopravný Podnik Bratislava (DPB) złożył najlepszą ofertę na dostawę 16 dwuprzegubowych trolejbusów. Słowacki przewoźnik może być pierwszym klientem, w którego flocie pojawią się najdłuższe pojazdy z oferty Solaris. W listopadzie zeszłego roku DPB testował 24-metrowego trolejbusa w ruchu miejskim, na wszystkich liniach. Z powodu rokrocznie rosnącej liczby pasażerów, przewoźnik stanął przed koniecznością zwiększenia możliwości przewozowych niektórych z linii. Pojemny trolejbus byłby idealnym rozwiązaniem dla metropolii z trasami o dużym natężeniu ruchu pasażerskiego.

Dwuprzegubowy trolejbus marki Solaris miał swoją premierę w 2019 roku, na targach Busworld w Brukseli. Napęd trolejbusu stanowią dwa silniki trakcyjnie o mocy 160 kW każdy. Dodatkowe baterie trakcyjne, umieszczone na dachu drugiego wagonu, ładowane będą podczas jazdy z trakcji trolejbusowej. Dzięki nim Trollino może jechać również bez zewnętrznego zasilania. Kierowca za pomocą jednego przycisku ma możliwość przełączania trybu jazdy z trybu sieci trakcyjnej na tryb baterii trakcyjnych.

Ponad 24-metrowe trolejbusy mieszczą na pokładzie 160 pasażerów, w tym 60 na miejscach siedzących. Nad drzwiami, zamontowanymi w układzie 2-2-2-2-2 znajdują się bramki liczące pasażerów. W innowacyjnym modelu znajdziemy wiele udogodnień, wpływających na komfort podróżowania i bezpieczeństwo. Przewoźnik Dopravný Podnik Bratislava jest zainteresowany standardowymi rozwiązaniami, takimi jak tablice kierunkowe, klimatyzacja, bezprzewodowy Internet, wewnętrzne oświetlenie LED czy ogólnodostępne porty ładowania USB. O dodatkowe wsparcie pracy kierowcy oraz zwiększone bezpieczeństwo podróżujących mogą zadbać również system monitoringu, na który składa się 7 kamer zewnętrznych oraz 9 monitorujących wnętrze pojazdu.

Dopravný Podnik Bratislava może być pierwszym przewoźnikiem, który zdecydował się powiększyć swoją flotę o dwuprzegubowe Solarisy Trollino 24. Solaris Bus & Coach to jeden z największych producentów trolejbusów w Europie. Firma wprowadziła do swojej oferty te bezemisyjne pojazdy w 2001 roku. Od tego momentu producent dostarczył ponad 1700 trolejbusów do swoich klientów w 18 państwach Europy.

(MM)

Fot. Solaris