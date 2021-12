Daimler Truck AG i BP stworzą infrastrukturę wodorową

Firmy Zamierzają przyspieszyć zarówno rozwój infrastruktury wodorowej, jak i wprowadzenie w Wielkiej Brytanii ciężarówek z napędem na wodorowe ogniwa paliwowe. Jak przewiduje podpisany wspólnie protokół ustaleń, firma BP zbada m.in. możliwość zbudowania i uruchomienia w Zjednoczonym Królestwie nawet 25 stacji tankowania wodoru do 2030 r.

Od 2025 r. Daimler Truck AG zamierza dostarczać swoim klientom w Wielkiej Brytanii samochody ciężarowe napędzane wodorowymi ogniwami paliwowymi. – Konsekwentnie realizujemy naszą wizję transportu neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla – mówi Karin Radström, odpowiedzialna za markę Mercedes-Benz Trucks i członek zarządu Daimler Truck AG. – Napęd na ogniwa paliwowe zasilane wodorem będzie w przyszłości nieodzowny, zwłaszcza w ramach neutralnego pod względem emisji CO2 transportu dalekobieżnego z wykorzystaniem ciężkich samochodów ciężarowych. Wspólnie z BP chcemy zbudować w Wielkiej Brytanii niezbędną infrastrukturę wodorową, a przez to wesprzeć dekarbonizację brytyjskiego transportu towarowego. Jednak w przyspieszeniu rozwoju infrastruktury dla wodoru oraz umożliwieniu naszym klientom opłacalnej eksploatacji ciężarówek z napędem na ogniwa paliwowe, niezbędne jest wsparcie ze strony decydentów politycznych.

– Dla dekarbonizacji określonych sektorów gospodarki zastosowanie wodoru ma kluczowe znaczenie – a w transporcie dalekobieżnym, realizowanym przez wysokotonażowe ciężarówki, jest to niekiedy jedyna droga – dodaje Emma Delaney, Executive Vice President ds. klientów i produktów w firmie BP. – Dzięki współpracy z wiodącym producentem, jakim jest Daimler Truck, możemy przyspieszyć wprowadzenie zarówno pojazdów, jak i infrastruktury, co będzie pionierskim krokiem w kierunku zastosowania wodoru jako paliwa przyszłości w brytyjskiej branży transportowej. Od produkcji wodoru po budowę stacji tankowania – BP jako zintegrowana firma energetyczna ma znakomite możliwości wpływania na transformację transportu i docelowego tworzenia lepszej przyszłości w dziedzinie energii.

Daimler Truck AG realizuje strategię biznesową opartą na zrównoważonym rozwoju oraz wyznacza sobie ambitny cel, aby do roku 2039 na rynku europejskim, japońskim i północnoamerykańskim oferować już tylko takie samochody nowe, które podczas jazdy („tank to wheel”) będą neutralne pod względem emisji CO2. Producent koncentruje przy tym swoją uwagę na rozwiązaniach technicznych o rzeczywiście lokalnie neutralnym bilansie emisji CO2 – akumulatorach i wodorowych ogniwach paliwowych.

Aktualnie Daimler Truck przeprowadza na niemieckich drogach publicznych testy udoskonalonego prototypu pojazdu Mercedes-Benz GenH2 Truck – w roku 2027 producent zamierza dostarczyć użytkownikom pierwsze seryjne egzemplarze tej ciężarówki. Daimler Truck preferuje zastosowanie wodoru ciekłego, gdyż jako nośnik energii w tym stanie skupienia ma on znacznie większą gęstość energetyczną w stosunku do objętości niż wodór w stanie gazowym. Dzięki temu zbiorniki ciekłego wodoru w samochodzie ciężarowym napędzanym ogniwami paliwowymi mogą być znacznie mniejsze, a ze względu na niższe ciśnienie – także znacznie lżejsze.

Pozwala to na uzyskanie większej przestrzeni ładunkowej i większej ładowności ciężarówek. Jednocześnie można zatankować więcej wodoru, co znacznie zwiększa zasięg pojazdu. Tak więc seryjny GenH2 Truck, podobnie jak odpowiednie konwencjonalne ciężarówki z silnikiem wysokoprężnym, będzie nadawał się do realizacji wielodniowych operacji transportowych na długich dystansach, charakteryzujących się wysoką dzienną przepustowością energii.

Kluczowymi elementami strategii BP są mobilność i komfort, a ponadto strategia ta obejmuje współpracę z partnerami, aby móc zaoferować klientom mobilność i usługi przyszłości. W obszarze elektryfikacji BP ma już na całym świecie 11 tysięcy punktów ładowania pojazdów elektrycznych, a do 2030 r. zamierza rozbudować swoją sieć ładowania do 70 tysięcy punktów. W podpisanym protokole ustaleń firma BP po raz pierwszy deklaruje zaangażowanie na rzecz zastosowania wodoru w branży transportowej. Przedsiębiorstwo chce również uruchomić stacje tankowania wodoru w Europie i już realizuje plany budowy stacji tankowania wodoru w Niemczech.

BP zamierza odgrywać wiodącą rolę w produkcji i dostawach wodoru. W Teesside w Wielkiej Brytanii firma planuje budowę zakładu wytwarzania wodoru o niskiej emisji CO2. Zakład ten mógłby produkować 1 GW niebieskiego wodoru z gazu ziemnego, z jednoczesnym wychwytywaniem i magazynowaniem dwutlenku węgla. BP analizuje również potencjał zielonego wodoru w tym regionie, m.in. pod kątem ewentualnego wsparcia dla Teesside jako pierwszego w Wielkiej Brytanii węzła transportowego dla wodoru. Działania te wspierają cel rządu brytyjskiego, jakim jest rozwój produkcji wodoru o mocy 5 GW do 2030 r.