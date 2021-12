Tureccy kierowcy ciężarówek bez zalogowanych kart

Prawie dwa dni kierowcy z Turcji jechali przez Polskę bez zalogowanych kart w tachografie. Jeden z kierowców nie miał nie tylko karty, ale też uprawnień do prowadzenia autobusu.

W Żdżarach na A2, wielkopolscy inspektorzy ITD z Konina, zatrzymali do kontroli autokar, którego jeden z kierowców prowadził pojazd nie posiadając ważnych uprawnień do kierowania i nie mając też karty kierowcy. Kartę kierowcy miał co prawda drugi kierowca, ale jej nie używał.

Od momentu wyjazdu w poniedziałek (27 listopada) do czasu kontroli w środę (29 listopada) jechał bez karty zalogowanej w tachografie, czyli przez prawie dwa dni. Analiza danych zapisanych w tachografie wykazała, że najdłuższy odpoczynek jaki odebrali mężczyźni, wynosił zaledwie 2 godziny i 29 minut. Stwierdzono też szereg innych rażących naruszeń czasu pracy.

Od tureckiego przewoźnika pobrano 12 tys. zł. kaucji na poczet przyszłej kary. Natomiast kierowcy zostali ukarani mandatami na łączną kwotę 4,5 tys. zł.

(opr. MM)

Fot. GITD