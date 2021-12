Dwa pasy ruchu na S7 Lubień – Naprawa

Na jezdni w kierunku Nowego Targu i Zakopanego dopuszczalna będzie prędkość 100 km/godz., jednak przed zjazdem na drogę powiatową trzeba prędkość zredukować do 50 km/godz. Jest tu zawężenie do jednego pasa ruchu. Po dojechaniu do Naprawy trzeba zjechać na drogę powiatową, która została przebudowana do klasy G (droga główna), aby mogła przejąć ruch z drogi ekspresowej. W trosce o bezpieczeństwo pieszych wybudowano na niej także chodniki. Tą drogą po ok. 500 m dojeżdżamy do DK7 (tzw. starej Zakopianki) i omijamy budowę tunelu. Z uwagi na zawężenie do jednego pasa ruchu i ograniczenie prędkości, podczas dużego natężenia ruchu, w Naprawie mogą wystąpić zatory.