Goodyear i TIP zacieśniają współpracę w zakresie inteligentnego zarządzania flotą i oponami

Jako dostawca usług sprzętowych, TIP specjalizuje się w leasingu i wynajmie samochodów ciężarowych i naczep, a także w serwisie dla klientów z branży transportowej i logistycznej. W 2019 r. TIP przejął PEMA, czołową firmę wynajmującą samochody ciężarowe i naczepy, powiększając swój tabor o kolejne 18 000 maszyn. Obecnie partner Goodyear obsługuje ponad 100 000 pojazdów na całym świecie, a także ponad 100 warsztatów w Europie i Kanadzie.

Zarządzanie tak dużą flotą, działającą w wielu miejscach i obsługującą zróżnicowane grono klientów z całego świata, wymaga wsparcia ze strony zaufanych i inteligentnych systemów zarządzania flotą. Takim rozwiązaniem jest Goodyear FleetOnline Solutions (FOS), który wspiera całą flotę TIP, od pomocy drogowej i kontroli pojazdów po maksymalizację wykorzystania okresu eksploatacji opon oraz zarządzanie czasem pracy i kosztami. Przedłużona 5-letnia umowa bazuje na kompleksowej ofercie Goodyear Total Mobility z możliwością dostosowania jej do potrzeb klienta i obejmuje m.in. bieżnikowanie, zaawansowane rozwiązania proaktywne, a także wsparcie szerokiej sieci serwisowej liczącej ponad 2000 placówek w samej Europie.

– Byliśmy jednym z pierwszych klientów korzystającym z systemu FleetOnlineSolutions na tak dużą skalę już w 2006 r. Od tego czasu Goodyear nieustannie dostosowywał system do naszych potrzeb w miarę rozwoju firmy i przechodzenia do ery cyfrowej. Doceniamy sposób, w jaki zespół wykorzystuje zdolności innowacyjne, aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla naszych wymagających operacji. Niezależnie od tego, czy dotyczy to samego zarządzania flotą i oponami, bezpiecznego transferu danych czy wspierania nas w oferowaniu wartości dodanej naszym klientom – mówi Paul Beadle, dyrektor operacyjny w firmie TIP.

Branże transportowa i logistyczna łączą się coraz ściślej, aby radzić sobie ze zmiennym popytem i rosnącą presją czasu. Operatorzy flot muszą zarządzać operacjami wielopłaszczyznowo, mając wgląd we wszystkie pojazdy, zarówno te będące w ruchu, jak i czasowo zaparkowane, i to na terenie całej Europy. Posiadanie jednego, prostego rozwiązania ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia spójności i śledzenia zarządzania oponami w całym taborze, przeprowadzanych czynności serwisowych oraz dostępności szerokiej sieci wyspecjalizowanych dostawców usług.

FleetOnlineSolutions to przyjazna dla użytkownika cyfrowa platforma do zarządzania oponami i flotą, która zapewnia firmom transportowym pełną kontrolę dzięki dostarczaniu dokładnych i aktualnych informacji za pośrednictwem komputera, laptopa lub urządzenia mobilnego. Zarządzający flotą ma pełny obraz sytuacji, od pojazdów i ich lokalizacji po politykę dotyczącą opon i uzgodnione warunki.

– Obecnie zarządzamy ponad 400 tys. ciągników i naczep w całej Europie za pomocą FleetOnlineSolutions, a wartość dodana dla naszych klientów jest oczywista. To między innymi wydajność operacyjna, wydłużenie czasu sprawności, zmniejszenie kosztów posiadania, szybszy serwis, łatwość fakturowania i administracji. Długotrwała współpraca z firmą TIP dowodzi, że jest to rozwiązanie godne zaufania i zorientowane na klienta, zdolne do zarządzania nawet najbardziej złożonymi operacjami w terenie. Cieszymy się na dalszą ścisłą współpracę, aby jeszcze bardziej podnieść poziom zadowolenia klientów i wesprzeć ich dalszy rozwój, ponieważ widzimy rosnące zapotrzebowanie na wynajem samochodów ciężarowych i naczep, dzięki czemu TIP i inne floty mogą reagować na wahania popytu – mówi Alberto Villarreal, dyrektor zarządzający Goodyear ds. flot i rozwiązań proaktywnych w dziale opon użytkowych w Europie.

Ogólnoeuropejski zasięg ułatwia transakcje na poziomie lokalnym oraz zapewnia spójność cen i usług na poziomie międzynarodowym. Floty mogą zdecydować się na plan płatności za poszczególne usługi lub ustalić cenę za kilometr, w zależności od potrzeb, z pełną przejrzystością i jasnym podziałem czynników generujących koszty.

Jeśli chodzi o pomoc drogową i obsługę techniczną, szczegółowe raporty mogą być udostępniane dowolnemu serwisowi Goodyear, co pozwala zapewnić szybką, spójną i skuteczną obsługę, a także zmniejszyć obciążenia administracyjne i koszty dzięki systemowi bezpośredniego fakturowania i uzgodnionemu planowi polityki w zakresie opon.