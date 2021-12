Nowy prezes zarządu MAN Truck & Bus SE

Alexander Vlaskamp został nowym prezesem zarządu (CEO) MAN Truck & Bus SE. Zastąpi on odchodzącego z firmy Andreasa Tostmanna. Alexander Vlaskamp przejmie także odpowiedzialność za pion zamówień, którym zarządzał Holger Mandel. Operacyjnie za ten pion odpowiadać będzie Stefan Gramse.

Nowym prezesem zarządu (CEO) MAN Truck & Bus SE został Alexander Vlaskamp.

Alexander Vlaskamp był wcześniej odpowiedzialny za sprzedaż i marketing w zarządzie grupy Scania. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży pojazdów użytkowych. Pracował między innymi w firmie Scania w Niemczech i Austrii jako dyrektor ds. obsługi posprzedażnej (2002-2007) i dyrektor zarządzający (2012-2017). W międzyczasie był dyrektorem zarządzającym w Scania Polska. Wrócił do Szwecji w 2017 roku, gdzie objął stanowisko Senior Vice President Sales and Marketing w branży samochodów ciężarowych. W 2020 roku Vlaskamp został powołany do zarządu Scania jako wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu.

– Poznałem dobrze koncern MAN, pracując przy kilku wspólnych projektach. Oprócz doskonałych produktów bardzo cenię sobie również wysoki profesjonalizm, motywację i wiedzę o pojazdach użytkowych jej pracowników. MAN to firma z tradycjami, a jednocześnie firma przechodząca radykalne zmiany. Kierowany przez Andreasa Tostmanna zespół w ostatnich miesiącach zainicjował poważne zmiany i upewnił się, że możemy nadal koncentrować się na patrzeniu w przyszłość. Przekształcimy firmę MAN z producenta pojazdów użytkowych w wiodącego dostawcę inteligentnych i zrównoważonych rozwiązań transportowych. Nie mogę się doczekać swojej roli jako CEO – mówi Alexander Vlaskamp, który przejmie również rolę Tostmanna w zarządzie spółki TRATON SE.

Christian Levin, prezes zarządu TRATON SE, dodaje: – Alexander Vlaskamp będzie budować na solidnych fundamentach, ponieważ pierwszy etap transformacji w MAN został wdrożony pomyślnie. Vlaskamp jest w stanie połączyć bogate międzynarodowe doświadczenie ze swoją wiedzą na temat efektywności modularyzacji i rozległą wiedzą produktową. Przyniesie to korzyści nie tylko firmie MAN Truck & Bus, ale także całej grupie TRATON. Alexander Vlaskamp zapewnia, że firma MAN pozostanie rentowna w dłuższej perspektywie. Współpraca z Andreasem Tostmannem była przyjemnością. Podczas pracy w MAN Truck & Bus podjął ważne kroki, aby wytyczyć kierunek przyszłego sukcesu tej silnej marki, kładąc tym samym podwaliny pod konieczną transformację w sieci produkcyjnej. W ramach strategii NewMAN Andreas Tostmann umieścił również w centrum uwagi technologie przyszłości, takie jak alternatywne napędy, cyfryzację i jazdę autonomiczną. Dziękuję mu i życzę wszystkiego najlepszego na przyszłość!

Chciałabym również podziękować odchodzącemu z Zarządu MAN Holgerowi Mandelowi za ogromne zaangażowanie w rozwój firmy zarówno jako szef niemieckiego regionu sprzedaży, czy ostatnio jako członek zarządu ds. zakupów. Holger Mandel z wielkim zaangażowaniem przyczynił się do sukcesu firmy i silnie reprezentował firmę MAN zarówno wewnętrznie, jak i na zewnątrz. Odegrał kluczową rolę w skutecznym zarządzaniu kryzysowym związanym z przerwanymi łańcuchami dostaw. Dziękuję mu i życzę wszystkiego najlepszego w przyszłości.”

Z dniem 1 stycznia 2022 r. funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za zasoby ludzkie w zarządzie MAN Truck & Bus SE obejmie Arne Puls.

Zastąpi on Bernda Osterloha, pełniącego tę funkcję tymczasowo. Pochodzący z Emsland, Puls studiował informatykę w Osnabrück. Dołączył do Volkswagena w Wolfsburgu w 1998 roku jako specjalista IT ds. kontroli rozwoju i planowania produkcji.

W 2001 roku Puls przeniósł się do działu zasobów ludzkich, gdzie pełnił różne funkcje kierownicze. Między innymi wprowadził nowy system wynagrodzeń w całej grupie. Ostatnio jako szefa działu zasobów ludzkich Puls był odpowiedzialny za zarządzanie talentami i wynagrodzeniami w całej grupie, a także za globalne zadania.

(MM)

Fot. MAN