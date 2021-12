Innowacyjna stacja ładowania pojazdów elektrycznych Solarisa

Stacja Solaris Charging Park wyposażona w kilka różnych systemów ładowania oraz umożliwiająca dwukierunkowy przepływ energii, będzie jedną z najnowocześniejszych w Europie. Możliwość testowania rozmaitych rozwiązań pozwoli Solarisowi precyzyjnie odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie operatorów europejskich na autobusy elektryczne. Charging Park zostanie oddany do użytku w pierwszej połowie 2022.

W 2021 roku Solaris dostarczył kilkaset autobusów elektrycznych do niemal 30 miast w Europie. To właśnie pojazdy zeroemisyjne są priorytetem firmy w obszarze sprzedaży i rokrocznie stanowią coraz bardziej istotną część zamówień realizowanych przez producenta. Inwestycja we własny Charging Park czyli jedno centralne miejsce ładowania autobusów elektrycznych to naturalny krok związany z dynamicznym rozwojem bezemisyjnej oferty Solarisa.

Cały Charging Park obejmie powierzchnię 5000 m2. W jego zadaszonej części znajdą się 4 stanowiska dla pojazdów, główna ładowarka oraz pomieszczenie techniczne. Na dachu konstrukcji zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna, dzięki której możliwe będzie lokalne wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Tuż obok zlokalizowane zostaną się wysepki do ładowania typu plug-in. Nowa przestrzeń stanie się miejscem, gdzie odbywać się będą wszystkie procesy ładowania/rozładowywania oraz testy nowych technologii i funkcjonalności. Ponadto, będzie też służyć klientom – to tutaj odbywać się będą prezentacje innowacyjnych rozwiązań.

W Charging Parku zainstalowane zostaną systemy ładowania od trzech różnych dostawców. Pozwoli to na testowanie różnorodnych sposobów uzupełniania energii w bateriach i dzięki temu przygotowanie oferty odpowiadającej na rozmaite potrzeby rynku. Pierwszym rozwiązaniem jest ładowarka z ośmioma punktami ładowań o mocy od 150 kW do 600 kW, którą można równocześnie ładować trzy pojazdy. System jest kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi na rynku konektorami, oferując możliwość podłączenia zarówno autobusu, jak i trolejbusu. Wspiera też funkcjonalność V2G, czyli dwukierunkowego przepływu energii między pojazdem a siecią elektroenergetyczną. Solaris Charging Park będzie pierwszym w Polsce parkiem dwukierunkowym i jednym z pierwszych tak innowacyjnych w całej Europie. Zastosowanie technologii Vehicle-to-Grid (V2G) to zupełna nowość, dzięki której możliwe będzie rozładowywanie autobusów w celach testowych oraz wykorzystywanie pojazdów jako mobilnych magazynów energii.

Na stacji zainstalowana zostanie również ładowarka czterowyjściowa o łącznej mocy 300 kW. Będzie posiadać dwa wyjścia plug-in, pantograf podnoszony i pantograf odwrócony. Ponadto, funkcjonować będą też dwie niezależne ładowarki plug-in o mocy 150 kW każda z funkcją V2G. Centralny system zarządzania pozwoli monitorować i zdalnie sterować pracą całego Charging Parku.

Zakończenie prac budowalnych zaplanowane jest na koniec tego roku, a pełną operacyjność stacja osiągnie w połowie 2022 roku.

(MM)

Fot. Solaris