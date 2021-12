Daimler Truck przenosi do Wörth zabytkowe pojazdy użytkowe

Konwój ciągników z naczepami niskopodwoziowymi oraz zabytkowych ciężarówek i autobusów przejechał z okolic Stuttgartu do Centrum Informacji Branżowej (BIC) fabryki ciężarówek Mercedes-Benz w Wörth am Rhein. W przejeździe historycznych ciężarówek uczestniczył Mercedes-Benz LP 333 z roku 1960, nazywany „wijem” ze względu na dwie kierowane osie przednie, a także model Mercedes-Benz LP 608 – swego czasu pierwszy samochód ciężarowy produkowany w nowej wówczas fabryce w Wörth, pochodzący z roku 1965. W przyszłości firma Daimler Truck zamierza umieszczać zbiory historycznych eksponatów głównie w pobliżu swoich zakładów produkujących samochody ciężarowe i autobusy. Na najbliższe tygodnie zaplanowano kolejne transporty archiwaliów i eksponatów.

Zbiór Daimler Truck obejmuje łącznie ok. 130 pojazdów, z których ok. 30 znajdowało się dotąd w Stuttgarcie i jego okolicy. Do kolekcji należą ponadto silniki, części i akcesoria pochodzące ze 125-letniej firmowej historii samochodów ciężarowych. W poprzednich miejscach przechowywania materiały archiwalne Daimler Truck zajmowały ponad 160 metrów kwadratowych powierzchni magazynowej i były rozmieszczone wielopoziomowo na ponad 2000 metrów regałów. Ich częścią jest także zbiór 2600 rolek filmowych i 600 taśm magnetycznych, zawierających ponad 1000 godzin historycznych filmów.

Na terenie zakładu w Wörth konwój przyjął Sven Gräble, dyrektor operacyjny Mercedes-Benz Trucks, odpowiedzialny za globalną sieć produkcyjną samochodów ciężarowych Mercedes-Benz. – Nawet jeśli w przyszłości Daimler Truck pójdzie własną drogą, to z naszymi kolegami z segmentu samochodów osobowych i dostawczych nadal będziemy dzielić wspólną historię, pełną pionierskiego ducha, pomysłowości i odwagi do wyznaczania nowych kierunków. Cieszę się, że możemy stworzyć historycznym pojazdom użytkowym nowy dom w naszych fabrykach ciężarówek i autobusów. To świadkowie dziejów motoryzacji, symbolizujący 125-letnią historię Daimler Truck. Umieścimy je w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów produkujących nasze przyszłe produkty.

Do tej pory tak zwane pojazdy klasyczne i archiwum Daimler AG znajdowały się pod centralnym zarządem w Stuttgarcie. Po podziale firmy pozostanie tam analogowe archiwum korporacyjne dotyczące nadrzędnych, kwestii ogólnozakładowych z okresu przed podziałem firmy, jak również archiwum samochodów osobowych i dostawczych. Muzeum Mercedes-Benz w Stuttgarcie-Untertürkheim pozostanie głównym dostępnym dla wszystkich miejscem prezentacji wspólnej historii przedsiębiorstwa, także samochodów ciężarowych i autobusów.

Eksponaty samochodów ciężarowych i autobusów były dotychczas przechowywane w czterech zasadniczych lokalizacjach: w Muzeum Mercedes-Benz w Untertürkheim, w fabryce ciężarówek w Wörth oraz w dwóch halach magazynowych w pobliżu Wörth i Stuttgartu. Ponadto ciężarówki i autobusy znajdują się w różnych zakładach firmy, a niektóre zostały wypożyczone na wystawy do muzeów w innych krajach.

Najstarszym elementem zbiorów Daimler Truck jest oryginalna ciężarówka silnikowa – Daimler Motorlastwagen – z 1898 roku. Kolejną atrakcją jest replika pierwszej ciężarówki silnikowej Daimler z 1896 roku. Najszybszy z eksponatów, wyścigowy Atego z roku 2000, osiąga moc 1500 KM i prędkość maksymalną 200 km/h. Obok eksponatów z początków produkcji pojazdów użytkowych, w zbiorach znajdują się również różne przyszłościowe projekty studyjne.

Z zasobów archiwum cyfrowego będą mogli nadal korzystać pracownicy segmentów samochodów ciężarowych i autobusów, a także samochodów osobowych i dostawczych, osoby zainteresowane, historycy i dziennikarze. Te cyfrowe zbiory dotyczące historii przedsiębiorstwa, które mają charakter nadrzędny lub nie mogą być jednoznacznie przyporządkowane do jednej czy drugiej spółki, będą dostępne za pośrednictwem obu spółek.

Równolegle z transportem archiwalnych dokumentów, w ramach pierwszego transferu ze Stuttgartu do Wörth przewieziono następujące zabytkowe pojazdy użytkowe: autobus panoramiczny Mercedes-Benz O 321 H (1962), ciężarówkę Mercedes-Benz L 1500 z generatorem gazu drzewnego (1937), Unimoga 70200 No. 2 (Gebr. Böhringer, 1946), ciągnik Mercedes-Benz OE z silnikiem wysokoprężnym (1926). Do transportu tych pojazdów wykorzystano dwa pojazdy Mercedes-Benz Actros i Unimoga U530 z aktualnej oferty Mercedes-Benz Trucks, a towarzyszył im rajdowy Unimog U400, który pełnił rolę pojazdu serwisowego podczas rajdu Paryż-Dakar w 2006 r.